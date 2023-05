Una comisión del Senado recomienda reglamentar la senaduría vitalicia

El senador Sergio Godoy (ANR, HC) planteó la reformulación del proyecto de ley y propuso que la comunicación de la eventual renuncia del senador vitalicio se defina en un ámbito administrativo, no que pase por una decisión del pleno del Senado como plantea el proyecto de ley. Antes puso en duda si una eventual renuncia a la senaduría vitalicia de Mario Abdo Benítez implicaría que se presente como candidato a senador.

“Meterse en ese meollo incluso implicaría un proyecto firmado con el presidente y por las dos Cámaras del Congreso contra una sentencia de la Corte, es un meollo que se puede solucionar vía administrativa”, dijo el senador cartista recordando los casos de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos.

La posición fue ampliamente respaldada por la senadora Desirée Masi (PDP), quien dijo que someter la renuncia a consideración del pleno y ante eventuales divergencias, podría ocasionar la paralización del Senado, por las sesiones sin quorum.

El senador Enrique Bacchetta (ANR, FR), cuya comisión debía analizar ayer el proyecto y no lo hizo por falta de quorum, dudó que sea pertinente el proyecto de ley al señalar que la Constitución Nacional es muy clara en cuanto al artículo 189 que define que los expresidentes tienen voz, pero no voto.

Senaduría vitalicia: Bacchetta dice no querer poner palo a la rueda

“No quiero poner palo en la rueda porque confío plenamente en los dos que llevaron adelante el proyecto de ley (Hernan Hutemann y Carlos Trapani) voy a respaldar contra mi voluntad este proyecto, pero no creo que sea pertinente sinceramente les digo, no me cuadra, no me cierra, es algo que voy a hacer, si todos van a apoyar voy a hacer”, dijo Bacchetta.

Masi consultó si el senador vitalicio, en este caso Abdo Benítez, se debía inhibir sólo en los temas donde tenga conflicto de intereses, en casos de su gestión de gobierno o de la futura actividad personal en el ámbito de obras viales.

El asesor jurídico de la presidencia Carlos Trapani aclaró durante la reunión que el proyecto de ley inhabilitará al senador vitalicio a intervenir en los debates relativos a pedidos de informes y citaciones e interpelaciones, cuando los hechos discutidos o deliberados guarden relación con actividades desarrolladas durante su mandato como presidente de la República.

El jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, mencionó que el proyecto de ley busca reglamentar la senaduría vitalicia que en 25 años de vigencia de la Constitución no ha sido reglamentada.