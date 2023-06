Ley de senaduría vitalicia “puede interpretarse” como una intención para recandidatarse, dice Richer

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había presentado un proyecto de ley con el que busca reglamentar la senaduría vitalicia -acogida por los expresidentes- y, según parte del equipo del Poder Ejecutivo, mediante esto se pretende reglamentar y sentar las bases legales para determinar los alcances del ejercicio de las funciones de un senador vitalicio.

Al respecto, el senador Hugo Richer, del Frente Guasu, indicó que existe un “punto polémico” referente a este proyecto, tratándose del artículo siete, en que -según él- se detalla la posibilidad de renunciar a la senaduría vitalicia, abriendo así una discusión sobre la posibilidad de una recandidatura.

Continuando con sus declaraciones, Richer sostuvo que por lo establecido en la Constitución Nacional, los expresidentes serán senadores vitalicios y con esto no integrarán quorum, teniendo voz pero no voto.

“Hay una sugerencia de modificación: que puedan renunciar a ejercer el cargo pero no a la senaduría vitalicia. Si no quieren hacer nada, perfecto, pero la renuncia es al cargo y no a la senaduría”, sostuvo.

Ley de senaduría vitalicia “puede interpretarse” como intención para recandidatarse

Richer también consideró que este proyecto de ley de reglamentación de la senaduría vitalicia “tiene muchos vacíos”, incluso apuntando que “no hay mucha claridad” referente al planteamiento del Poder Ejecutivo.

Asimismo, aseguró que si se considera el proyecto original sin alguna modificación, “evidentemente uno puede tener la interpretación” sobre una posible intención de recandidatura a algún cargo, ya sea a diputado, senador o incluso a la presidencia de la República nuevamente.

De igual manera, consideró que hasta podría votar a favor del proyecto, pese a que “no le ve necesidad” y tampoco encontró “mucho entusiasmo” entre sus colegas.

“Esta reglamentación no es tan necesaria; se pueden estar forzando las interpretaciones y veremos qué va a pasar”, finalizó.

