Diputado Jorge Brítez se autodeclara de ANR y lo retrucan

“Me voy despidiendo de esta bancada independiente que pese a ser solitaria armamos mucho ruido. Fue una banca donde defendimos la libertad, la vida y la verdad. Esa fue nuestra línea y esperamos que los diputados que vengan sigan defendiendo estos principios” dijo el parlamentario Jorge Brítez.

Hasta allí era escuchado con atención, pero a renglón seguido afirmó: “Soy colorado, me reafirmo que soy colorado, quiero que se vayan saneando los partidos tradicionales. Voy a seguir siendo colorado aunque voy a descansar este periodo”, dijo y desde el fondo le retrucaron que en realidad “no era colorado, sino un acomodado”, aunque no se supo de qué sector político vino dicha acusación

Jorge Brítez insistió en que es colorado pese a abucheos

Lea más: Diputado antivacunas fracasa con censuras y amenaza con escrache a Mark Zuckerberg

Este episodio generó un momento de abucheos durante la sesión ordinaria y su posterior contestación en tono ofuscado: “Soy colorado y sigan nomás gritando”.

Finalmente el presidente José María López (PLRA) tuvo que pedir orden a los parlamentarios para poder proseguir con la sesión.

Lea más: Diputados exigen destitución del presidente de IPS

Brítez ingresó a la Cámara Baja de manos de Cruzada Nacional, pero al poco tiempo se declaró independiente y finalmente ayer dijo ser colorado. Agregó que irá a trabajar a las calles con las nuevas personas que conoció como diputado para volver el siguiente periodo con más fuerza.