Una de las dos bancadas del Senado de la ANR define votos para mesa directiva

El legislador Colym Soroka (ANR, FR) mencionó que existe una gran ansiedad de sus futuros colegas sobre la elección de la Mesa Directiva del Senado. Asimismo, dijo que dialogan con todos los sectores en busca de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, dijo que el lunes definirán si actúan en bloque apoyando a uno de los candidatos a la presidencia del Senado o liberan los votos, para que sean los senadores quienes definan a quien apoyar.

La bancada también denominada independiente, está liderada por Colym Soroka, mientras que el viceliderazgo recae sobre Javier Zacarías Irún y la secretaría en Carlos Núñez Agüero. El senador Derlis Osorio también forma parte del bloque disidente. Todos los senadores citados fueron electos por Fuerza Republicana, pero decidieron desprenderse de la otra bancada disidente, liderada por Lilian Samaniego.

Lea más: Colym Soroka asegura que no va a recibir órdenes de nadie ni a defender intereses económicos de Cartes

Soroka había señalado que se abrió de Fuerza Republicana por la sencilla razón que no habla más con el presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien era líder de ese movimiento, y en su momento Hugo Velázquez.

Asimismo, dijo que no quiere ser uno más en su bancada porque “nos reventamos para llegar”. “Cada uno tiene su independencia. Entonces, al no estar (Abdo), dije me abro”, había señalado el diputado por el departamento de Itapúa.