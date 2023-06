Mesa directiva del Senado: no hay acuerdo con bancada colorada independiente

La senadora líder de la bancada colorada independiente, Lilian Samaniego, habló sobre las negociaciones respecto a la mesa directiva de la Cámara de Senadores y afirmó que para el 20 de junio tendrían una definición, pese a que no ve que los senadores de la bancada cartista quieran acordar con ellos.

“Nosotros estamos hablando, vemos que ellos empiezan con los agravios, con las ofensas, le veo al líder de la bancada totalmente fuera de buscar la unidad, digo por el senador Núñez, y también por el candidato Beto Ovelar. Entonces, no sé si realmente ellos quieren acordar con nosotros, pero nosotros estamos cumpliendo nuestro plazo, nuestro proceso”, aseveró.

Agregó que la negociación, sobre todo, se trata de que se pueda brindar una gestión de gobernabilidad al presidente electo, Santiago Peña.

“El presidente Peña, al ser Presidente de la República, va a tener que generar los consensos desde el primer momento, abrir el diálogo, no solamente tener la mayoría en el Senado, sino brindar la certeza, la garantía de escuchar algunas de esas cosas que a uno no le gusta, darle participación, porque todos los senadores ahí llegaron por voto, por la representatividad de la gente. Entonces, la decisión es coordinar su propia fuerza política con la oposición. Y eso le garantiza la bancada independiente. De eso, de verdad, acá no pasa porque Lilian, Cachito, Blanca, sea presidente, que yo sea presidenta o no. Se trata de que alguien pueda brindar esa gestión de gobernabilidad”, afirmó.

“En la democracia se necesita mesura”

La senadora habló sobre la demanda judicial por la que Pedro Halley pidió disculpas públicas por sus declaraciones en los que acusaba a Lilian Samaniego de manejar el Instituto de Previsión Social.

“Me tocó hondo, aguanté durante toda la campaña y posteriormente hice esa denuncia y con este pedido de disculpas públicas del señor Pedro Halley, fue una instancia de mediación que instala la justicia. Acepté, porque no hubo otra cosa que eso, que se aclare y que de una vez dejen de hablar de mí vinculándome con el IPS, porque yo soy senadora, tengo que asumir mi responsabilidad, mi trabajo como senadora, no como autoridad del IPS, que no soy”, alegó.

Agregó que no se puede decir cualquier cosa de las personas, considerando que una cosa es opinar sobre alguien, pero otra cosa es difamar, mentir, agraviar, pero que pese a eso, ya dio vuelta la página.

“Cada vez que defiendo mis posiciones, nos sacan las mentiras, las infamaciones, y los medios se hicieron eco de lo que él decía. Entonces, por eso llegué a esta instancia. En la democracia se necesita mesura, responsabilidad de las cosas que uno dice, y como digo, soy persona pública, entonces no puedo permitir que digan eso, como si fuera que yo soy la que decide las cosas en el IPS; no es así”, finalizó.