PLRA llamará a elecciones para renovar autoridades

Efraín Alegre, quien perdió la elección presidencial por tercera vez consecutiva el 30 de abril, fue reelecto presidente del PLRA hasta el 2026 y ya no puede volver a postularse. En la víspera, se reunió en Villa Elisa con senadores electos y los equipos políticos que todavía lo respaldan.

Al término del encuentro, el senador electo Salyn Buzarquis dijo que la conclusión es convocar a una sesión del Directorio del PLRA; armar una comisión especial que analice un plazo conveniente y llamar a elecciones partidarias para una renovación total partidaria.

“Del Directorio, los comités, la juventud, los convencionales, todo”, dijo Buzarquis, al señalar que el plazo no podría extenderse más de 6 meses a 1 año. Agregó que la propuesta incluye que Alegre siga como presidente del PLRA y Hugo Fleitas como vicepresidente de la agrupación.

Buzarquis, quien compitió contra Alegre por la presidencia del PLRA en 2021, dijo que no descarta volver a candidatarse pero que debe discutirlo con su equipo.

Durante la reunión, el senador electo Éver Villalba dijo que seudos correligionarios buscan culpar de todo a Alegre para seguir negociando con el cartismo.

Sostuvo que este último fue una “víctima de las circunstancias”, ya que cargó con la culpa de los diputados que se “vendieron” para salvar a la ex fiscal general Sandra Quiñónez y votar a proyectos cartistas. “Eso hizo que el pueblo desconfíe del proyecto de la Concertación”, aseveró.

Así también, propuso “ser más radicales” y expulsar a los liberales cuando sean acusados o condenados por hechos de corrupción, ya que actualmente daban un mensaje contradictorio. Esto fue en aparente alusión a Alegre, quien posó con varios procesados durante la campaña incluyendo el exdiputado Carlos Portillo.

A su turno, Alegre dijo a la 780 AM que el PLRA necesita nuevos liderazgos y que corresponde llamar a nuevas elecciones. Dijo que buscarán a un joven que no se venda ni se alquile y que no permitirán golpes para que entre un presidente por la ventana.