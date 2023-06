Liberales no descartan proponer mesa directiva en Senado, pero existen dudas en sus filas

Tanto la bancada independiente del Partido Colorado, la multibancada y algunos liberales, podrían proponer un nombre de la oposición para bajar a la negociación de la mesa directiva del Senado, según expresó Líder Amarilla, senador electo por el PLRA.

“Entre nosotros todavía no se dio un nombre, pero seguramente, por qué no, bajar en la mesa de negociación un nombre también de la oposición, de la multibancada, por qué no. Se podría dar eso, pero primero queremos consolidar cuántos somos. Ahí va a estar el punto, ¿verdad? ¿Cuántos es lo que somos? ¿Cuántos es lo que estamos?”, afirmó.

Agregó que todavía están en conversación y eso se definirá en el comité político del PLRA, considerando que este sábado mantendrían una reunión para definir que se haría en el interior del partido, si es que se llama a nuevas elecciones o se deja culminar a Efraín Alegre, presidente de los liberales, su mandato que fenece en el 2026.

“Algunos hablan de renovación del directorio. Esa renovación se va a dar lo más luego en el 2026, suponiendo que Efraín termine su mandato hasta el 2026, porque él ya no puede volver a ser presidente del partido, hasta donde eso no más permite el estatuto”, finalizó.