Pedro Alliana: “Esta misma tarde podría haber una definición en la mesa directiva del Senado”

Pedro Alliana, vicepresidente electo y principal responsable de las negociaciones por parte de Honor Colorado para conseguir un acuerdo en torno a la mesa directiva del Senado, habló a la salida de una nueva reunión con los senadores de la bancada de Fuerza Republicana y aseguró que hay buena predisposición para llegar a un acuerdo entre esta tarde y noche.

Alliana señaló que hoy tienen once senadores de la bancada de Honor Colorado, a los que muy probablemente sumarían a cuatro legisladores más de la bancada independiente, que tiene a Colym Soroka como líder, con los que se reunirían esta mañana y con los que espera llegar a un acuerdo para este mediodía.

“Yo creo que, más allá de la elección de la mesa directiva, hay demasiado buena predisposición de los parlamentarios de todos los partidos de dar gobernabilidad y de acompañar los proyectos que vayan en beneficio de la ciudadanía; o sea, para nosotros tampoco es trascendental ganar esta mesa directiva para tener gobernabilidad; yo creo que igual vamos a tener gobernabilidad, pero sí buscamos nosotros este primer año tener la presidencia del Congreso Nacional”, dijo Alliana.

“Hoy venimos a hablar con la senadora Lilian Samaniego y con su equipo y realmente yo creo que están dadas las condiciones para que podamos cerrar el acuerdo dentro del Partido Colorado. Yo creo que eso deberían definir ellos. Ellos van a tener esa reunión hoy y, bueno, yo creo que a la tardecita/noche estaríamos teniendo alguna novedad”, aseguró.

Alliana dijo que el acuerdo incluiría entregar a Fuerza Republicana la vicepresidencia primera, una secretaría, un lugar de representación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Parlasur y el Parlatino.

Mesa directiva del Senado: habla de acuerdo con bancada independiente colorada

Alliana dio prácticamente por hecho el acuerdo de la bancada colorada independiente. ”Yo ahora tengo una reunión en mi casa con los senadores, con Colym Soroka y con todo el equipo de ellos, pero con ellos sí ya prácticamente (estamos cerrando)”.

El vicepresidente electo habló de armonía en las negociaciones con Fuerza Republicana. “Yo hablo mucho con Juan Afara, fue colega mío, gobernador. Hablo mucho con Natalicio Chase, Arnaldo Samaniego, quien es mi amigo, y por supuesto con Lilian, con quien inclusive trabajamos juntos en el 2015, por supuesto”, dijo.

“Algunas diferencias tuvimos también. Eso es normal dentro del Partido Colorado y dentro de unas internas muy apasionadas como solemos tener los colorados”, añadió.

Sobre la distribución de los cargos que ellos plantean, dijo: “Presidencia para Honor Colorado, la vicepresidencia primera para Fuerza Republicana, un lugar en el JEM para Fuerza Republicana, uno para Honor Colorado, y en el Consejo de la Magistratura estamos evaluando ver la posibilidad de darle a la gente de la oposición”.

Honor Colorado negocia con los liberales

Alliana aseguró que también están hablando con la oposición, particularmente con el PLRA. ”Estamos hablando con cinco liberales también, con quienes están muy avanzadas las conversaciones para que ellos sean parte de la mesa directiva”, aseguró.

“Yo en un momento hablé con la senadora, con Zelaida -Cruzada Nacional-, con ella sí estuve hablando. No, con Yolanda ni con Payo. No, solamente le manifesté nuestro interés y, bueno, ellos dijeron que iban a evaluar, después no tuvimos más conversación con ellos”.

“Nada es innegociable, pero creemos que a nosotros nos corresponde, así como teniendo en cuenta los resultados de las últimas elecciones, teniendo en cuenta que los últimos dos presidentes de la República también eligieron ellos para su presidente del Congreso Nacional”, refirió.

Soroka habla de independencia de su bancada

Consultado con respecto a la negociación, Soroka explicó primeramente el motivo de su alejamiento de Fuerza Republicana, asegurando que no quería seguir siendo un número y que en ese momento se le acercaron los senadores Derlis Osorio, Carlos Núñez y Javier Zacarías y le propusieron forma parte de su bancada independiente, que hoy anunciaron se llamaría “Bernardino Caballero”.

Soroka señaló que le puso como condicionamiento que “no tenga jefe, que no tenga patrón, no tenga tampoco una bajada de línea, como siempre, porque después nosotros tenemos que decirle a la ciudadanía que fue decisión de la bancada. Y se paga muy caro el costo cuando vos no tomás tus propias decisiones, y fue esa la idea de salir”, aseguró.

“Ahora, en esta negociación de la mesa directiva, yo le llamé a reclamar a Derlis Maidana la semana pasada; el hecho que nosotros le aceptáramos conversar esta semana no significaba que ellos tenían nuestro voto de ninguna manera”, dijo Soroka.

“La idea es hablar esta mañana también con el vicepresidente de la República, con Pedro, para saber un poquito su perspectiva. Nuestra no es la intención ni de extorsionar ni de exigir, sí de construir, pero la construcción se debe dar también de ambos lados”, subrayó.

Soroka señaló que no piensan repetir el inicio turbulento del periodo de Mario Abdo Benítez. “La idea es pacificar, ver quién realmente tiene la posibilidad de consenso y de construir, no por una bajada de línea, sino que tenga la aceptación de los demás colegas”, aseguró.

Según Soroka, esta sería la idea que hoy le transmitirán al vicepresidente electo, Pedro Alliana, y que -por el momento- él se abstendría de votar.

Por su parte, el senador electo, el excomisario Carlos Núñez aseguró: “Vamos a decidir a quién de los candidatos, por supuesto el Partido Colorado, a quién vamos a elegir como presidente del Congreso. Nosotros ya tenemos definido nuestro voto, pero no puedo adelantar porque la última reunión la vamos a tener en este momento y ya nos trasladamos a la casa del vicepresidente de la República electo, Pedro Alliana, y ahí lo vamos a entregar también en nuestra carpeta de nuestro nuevo movimiento para el senado que es nuestra bancada”.

“Queremos dar buena medida al gobierno del presidente Alliana, del presidente de la República, Santiago Peña. Honor Colorado tiene que llevar sí o sí la presidencia porque nosotros somos respetuosos, quien más votos obtuvo tiene que llevar la presidencia y después se puede conversar si se hace alternado al año siguiente aquí en el Congreso o no”, concluyó.

En la que fue la primera reunión de la bancada Bernardino Caballero, los legisladores dieron a entender que si no integran Mesa Directiva se abstendrían de votar, asegurando que no quieren ser solamente un número.