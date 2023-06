Para Pettengill, que HC ceda presidencia de Senado sería un gesto que traería “esperanza”

Para este martes se prevé la reunión entre la bancada independiente del Partido Colorado en la Cámara de Senadores, Pedro Alliana y otros sectores del cartismo, para definir la postura respecto a la Mesa Directiva. Luis Pettengill, senador integrante de la bancada independiente, negó que esté siendo barajado su nombre como opción para consenso.

“Vamos a tener la reunión con la gente de Honor Colorado, y quede con Pedro Alliana, que es el vocero de ellos. Yo no escuche, ni se está barajando eso (supuesto consenso en torno a su nombre). Acá hay un solo nombre que está corriendo, que es el de Beto para el senado”, aseguró.

Agregó que ambos grupos creen contar con méritos para presidir el Senado, sin embargo, precisó que es Honor Colorado quien acapara todo el poder.

“Tienen todo, la ANR, diputados, para un equilibrio de poderes, no sería malo que nuestro grupo presida el Senado. Entonces va a haber un equilibrio. Va a darle un baño de esperanza a todo esto, antes que un grupo se adueñe del poder total. Eso no es muy bueno, según nuestra visión. El resultado de las votaciones dieron un amplio respaldo al partido colorado, pero hay una llamada de atención con los 700 mil votos de Paraguayo Cubas”, afirmó en conversación con medios de prensa.

De presidir el congreso, independientes apoyarían a Peña

Pettengill aclaró que, de presidir el Congreso Nacional, la bancada independiente apoyaría al presidente electo, Santiago Peña.

“Todos hemos votado por Santiago Peña, no es que ahora nos conviene y hacemos. Siempre hemos estado apoyándole. Nosotros le hemos aportado más de 500 mil votos, no es poco. Nosotros somos de confianza, no somos ningunos delincuentes como para que no seamos de confianza. Siempre vamos a ser de confianza”, aseguró.

Tras su reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que no hablaron de las negociaciones para la Mesa Directiva. Sin embargo, afirmó que buscan que el Partido Colorado gane las elecciones para el 2028.

“Lo que queremos es que el partido colorado en el 2028 vuelva a ganar las elecciones. Para eso tenemos que hacer cosas diferentes, y si en vez de evolucionar hacia más transparencia, dándole esperanza a la gente, involucionamos, nos vamos para atrás como el cangrejo, cada vez va a ser más difícil. Entonces, en pro de que podamos realmente fortificar, fortalecer y darle esperanza a este pueblo que masivamente se fue a votar por nosotros, por el partido colorado, dándole una oportunidad más, deberíamos aprovechar y realizar este equilibrio”, finalizó.