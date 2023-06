El último informe de Mario Abdo ante el Congreso también será virtual

El mandatario saliente, Mario Abdo Benítez, brindará este sábado 1 de julio su último informe anual ante el Congreso Nacional, según como establece el artículo 184 de la Constitución. Su disertación será vía virtual como ocurrió en los últimos tres años.

La resolución N° 5764, firmada por el presidente del Congreso, senador Óscar Salomón (ANR, independiente), convoca a ambas cámaras (Senado y Diputados) a través del sistema de video conferencias, el 1 de julio a las 09:00 en la sala de sesiones del Congreso, ”a fin de recibir del presidente de la República, el informe sobre las gestiones realizadas, la situación general del país, sobre su administración y sobre los planes para el futuro”, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 y 238 de la Constitución Nacional.

Informe de gestión de Marito, otra vez virtual

Mario Abdo Benítez ofreció en el 2019 su primer y único informe anual de manera presencial ante el Congreso Nacional, con el protocolo de rigor. Desde el 2020, en plena pandemia del covid-19, Abdo dio su informe en el formato virtual. Fue desde el Salón de Convenciones del BCP.

En el 2021, todavía en pandemia, Abdo lo hizo desde el Palacio de López. En el 2022, el Presidente también presentó su informe desde el Palacio, pero el país ya retomó la plena normalidad tras las restricciones sanitarias contra el covid.

El año pasado, en plena etapa electoral, en su penúltimo informe de gestión ante el Congreso, Abdo Benítez afirmó que no buscó “cooptar ninguna institución para evitar el control sobre mi gobierno”; que no humilló a la función pública al no ponerla al servicio de la mafia y que no usó información privilegiada del Estado para sus negocios.

