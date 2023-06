Elección de mesa directiva: bancada colorada independiente se contradice

La senadora Lilian Samaniego salió a desmentir a Óscar “Cachito” Salomón e intentó intimidar a la periodista de ABC Color Fiona Aquino. La parlamentaria colorada habría negociado la titularidad de la mesa directiva del año que viene a cambio de votos para Silvio Ovelar en este periodo.

Las “idas y vueltas” entre los miembros de la bancada presidida por Lilian Samaniego hacen suponer que existe un problema entre ellos.

Primeramente, esta mañana, Óscar “Cachito” Salomón dijo que él no acompañaba el acuerdo al que se llegó, de respaldar los votos para Silvio Ovelar.

Menos de una hora más tarde, Lilian Samaniego aseguró que Salomón estaba al tanto y que se trataba de una decisión unánime.

Incluso, comentó que no fue sólo ella la que se reunió con el presidente electo, Santiago Peña, sino también Blanca Ovelar, Luis Pettengil y hasta el propio Óscar Salomón.

Lea más: Lilian Samaniego anuncia reunión con Alliana, pero ratificó que pedirán Presidencia del Senado

“Sí, cambiaron de opinión, pero yo llevé adelante la hoja de ruta que tomamos por unanimidad. Le llamé ayer a ‘Cachito’ (Salomón) y le comenté. Acá no hubo nada fuera de su lugar. Los integrantes saben que no todos tienen la misma postura”, especificó.

Finalmente, dijo que el viernes (día de elección de mesa directiva, además del juramento de los parlamentarios electos) se verá qué pasa.

Evadiendo respuestas e intentando intimidar a periodista

La senadora colorada Lilian Samaniego intentó durante toda la entrevista evadir las preguntas de los periodistas.

Incluso, intentó amedrentar a la periodista de ABC Color Fiona Aquino, preguntándole cuánto tiempo hace que trabaja como reportera en el Congreso, tratando de minimizar y evadir las preguntas.

Ante la insistencia, manifestó: “No saben más qué decir y ustedes digan lo que quieran. No salí de lo que nosotros acordamos. Van a ver mi posición, que no me fui al cartismo, sigo siendo Lilian Samaniego de la bancada independiente”, dijo en un total estado de nerviosismo y se retiró del pasillo donde estaba siendo abordada por periodistas en el Congreso.

Samaniego se mostró todo el tiempo a la defensiva, evadiendo respuestas y visiblemente incómoda por las preguntas, que evitó responder.