PLRA definirá mañana si acepta o no “migajas” de colorados en Diputados

“Hoy los que hacemos es agotar las instancias para mantener la unidad, que es lo que ayer (por el lunes) solicitaba el Comité Político del PLRA, de buscar un diálogo y vamos a reunirnos el jueves a la tarde como última reunión de la bancada a ver qué logramos”, informó el diputado electo Carlos Pereira Rieve (PLRA), candidato liberal a presidente de la cámara.

Lea más: PLRA recomienda a parlamentarios evitar el copamiento del cartismo

Ayer participaron de la reunión en la bancada liberal 15 de los 22 electos, aunque los ausentes presentaron justificación por encontrarse en el interior.

Lea más: PLRA duda de la unidad colorada en Diputados y postula a Carlos Pereira

Si bien dijo que siguen intentando un acuerdo con un sector del Partido Colorado, mañana será clave para decidir qué harán si no logran quebrar la mayoría colorada de 48 diputados, que apoyarán a Raúl Latorre (ANR, HC) como presidente de Diputados.

“Debemos definir si ir hasta el final con la candidatura o no presentarla porque hay muchos colegas que no querrían acompañar una candidatura testimonial y hay otros colegas que creen que habría que dar un mensaje de oposición llevando la candidatura hasta el final”, indicó Pereira.

Ante la “aplanadora colorada”, realmente el PLRA y la multibancada no tienen mucho que hacer, pero aceptar los espacios menores que les ofrecen casi “de consuelo” implicaría dar “legitimidad” al cartista Latorre.

ANR coparía el JEM

“Ellos (los cartistas) ofrecen la vicepresidencia segunda para ser parte de este acuerdo. En lo personal (y no es postura de bloque), yo no aceptaría ese ofrecimiento porque al Jurado irían dos representantes colorados en representación de la Cámara (Baja)”, indicó Pereira, remarcando que el hecho de que quiten un espacio a la oposición en el órgano de juzgamiento de fiscales y jueces es muy grave y a su criterio no puede ser avalado.

“En estas condiciones yo no acompañaría una candidatura del oficialismo (HC) porque se llevarían la presidencia de la Cámara y justamente todos los extrapoderes estarían copando ellos”, enfatizó Pereira a criterio personal.

Pereira reconoció que, si bien buscarán mantener la unidad entre liberales porque la decisión de aceptar la oferta del cartismo podría quebrar al bloque.

“Creo que si no tenemos los votos (41 como mínimo), la bancada va a esparcirse porque algunos dijeron claramente que no acompañarían una candidatura testimonial, si no tenemos los votos”, explicó.

Esta misma decisión ya provocó una fractura en la multibancada opositora, donde ocho diputados decidieron no acompañar la candidatura de Latorre pero dos dijeron sí: Rubén Rubín (AEN) y Jatar “Oso” Fernández (Cruzada Nacional).

Dos colorados por el Senado

Así como aparentemente quieren designar a dos colorados como representantes de Diputados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el vicepresidente electo Pedro Alliana (ANR, HC) había reconocido que parte de la oferta en el Senado para que la bancada colorada “independiente” apoye a Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), era repartirse entre colorados los dos lugares que corresponden al Senado.

Alliana había dicho que la posibilidad era que por la Cámara Alta se designe a Mario Varela (ANR, FR) y a un cartista. Actualmente hay un representante colorado y un liberal por cada cámara.