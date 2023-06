Lilian Samaniego sostiene que actuó “por unanimidad” al apoyar a Ovelar

Los miembros de la bancada colorada independiente de la Cámara de Senadores se dividieron en el contexto de la elección de la mesa directiva para el próximo periodo legislativo. Lilian Samaniego reiteró esta mañana que la mayoría de sus miembros decidió de forma unánime acompañar la candidatura de Silvio “Beto” Ovelar.

Sobre las declaraciones de su miembro de bancada Óscar “Cachito” Salomón, aseguró en varias ocasiones que la decisión fue casi unánime y que solo él estuvo ausente en la reunión.

“La multibancada nunca tuvo un criterio unificado ni tampoco se reunieron los que decían que se iban a reunir. Decían que iban a estar 20, pero el lunes estuvieron 16... Entonces, el viernes finalmente vamos a saber lo importante. Tenemos que iniciar con el compromiso de trabajar por los temas de interés para la ciudadanía”, declaró.

“Nadie me presiona”, sostiene Lilian Samaniego

Samaniego insistió en que al acompañar a Ovelar van a dar “gobernabilidad” a Santiago Peña, pero supuestamente tendrán la libertad de no acompañar a los cartistas en los temas que consideren.

Aseguró que ella actúa por convicción. “A mí nadie me presiona; nosotros no logramos desde el inicio llevar adelante esto ni la oposición en la multibancada tampoco. Hay senadores (opositores) que se mantienen en nuestras conversaciones”, aseguró, indicando así que todavía no se cierran los números. Finalmente, la parlamentaria dijo que “el viernes se verá” el futuro de la mesa directiva.