Colym Soroka sobre Marito: “Le quiero mucho; definitivamente le vamos a extrañar en el Paraguay”

El ahora exdiputado y senador electo Colym Soroka habló con la prensa antes de ingresar a la Sala Bicameral del Congreso Nacional, donde esta tarde se realiza el juramento de los senadores para el periodo 2023 - 2028 y brindó declaraciones sobre variados temas políticos.

Entre lo expresado, Soroka habló sobre su relacionamiento con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, con quien aseguró que ya no habla, pese a haber sido muy cercanos previamente.

Sobre Marito en sí, el colorado dijo que “le quiere mucho” y que definitivamente “le vamos a extrañar en el Paraguay”, argumentando que el actual mandatario “hizo un buen gobierno”.

“Definitivamente le vamos a extrañar en el Paraguay, yo ko le quiero a Marito; hizo un buen gobierno y cómo no le vamos a extrañar, acuérdense de mí. Le quiero mucho pero no hablo con él, no como muchos que le chupan la media y quitan su rédito con él”, apuntó.

Colym Soroka y su apoyo a “Beto” Ovelar

Por otra parte, Soroka también fue consultado sobre qué lo llevó a dar su apoyo al cartismo y a Silvio “Beto” Ovelar como candidato a presidencia del Congreso Nacional.

Según Colym, él “no quería entrar en ninguna puja” y sostuvo que fue el mismo presidente electo, Santiago Peña, quien habría estado pidiendo los votos para Ovelar, pero a la vez argumentó que él no apoya al movimiento Honor Colorado, sino, que se mantiene en su bancada “Bernardino Caballero”.

“En la primera etapa no podíamos decir no; pero yo no quiero absolutamente nada, ninguna comisión pedí”, aseveró.