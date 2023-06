Senador Enrique Salyn Buzarquis fue trasladado de urgencia a un hospital

En plena sesión de la Cámara de Diputados, donde se realiza la votación de la Mesa Directiva, el diputado Antonio Enrique Buzarquis informó que debía retirarse por una cuestión de urgencia familiar, tras la internación de su hermano, el senador Enrique Salyn Buzarquis, quien fue trasladado a un sanatorio privado.

“Ahora me voy a trasladar a un sanatorio privado donde va a ser operado de urgencia el senador nacional. Me acaban de llamar hace 10 minutos; realmente desconozco los detalles. Estuvimos hablando por teléfono ayer, me transmitió que estaba un poco delicado, pero nada grave aparentemente, pero hoy fuimos sorprendidos por esto. Mi señora madre me acaba de llamar”, dijo el diputado.

Lea más: Estos son los 80 diputados que juran para el nuevo periodo legislativo

Con respecto a si el senador tiene algún cuadro de base, señaló que aunque no es médico conoce que sufre de hipertensión.

Con respecto a la votación, aseguró que corresponde primeramente atender a su familia. Señaló que la cuestión está decidida, que tiene su posición política al respecto y que le hubiese gustado que su partido ponga hoy un líder en la presidencia de Diputados, pero que lastimosamente eso no podrá ser.

NOTICIA EN DESARROLLO.