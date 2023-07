Bancada cartista se reunirá hoy para definir postura sobre desafuero de Erico Galeano

El senador Basilio Bachi Núñez (ANR, cartista) se mostró muy parcialista con respecto a la reiteración del pedido de desafuero de su colega Erico Galeano del Senado.

Al ser consultado si como oficialismo acompañarán el mencionado pedido, respondió que el propio Galeano adelantó que pedirá su desafuero.

Al inquirírsele más sobre su postura con respecto al tema, enfatizó que en el Senado él responde a una bancada. Por tanto, recién luego de una reunión que tendrán hoy definirán mejor su postura.

“Vamos a evaluar todos los casos que tengan que ser evaluados. No tenemos todavía las comisiones conformadas. Galeano dijo que cuando esté en el Senado iba a presentar su pedido de desafuero”, sostuvo.

“La Justicia tiene que demostrar que es culpable”

Ante la insistencia dijo que, dado el caso, acompañarán el mencionado pedido. No obstante, hizo énfasis en que “él (Erico Galeano) tiene no tiene que demostrar nada, la Justicia tiene que demostrar que él es culpable, no a la inversa. Se presume la inocencia de cualquier persona”.

Insistió en que su postura de acompañar el pedido de desafuero es por el momento “a título personal”, pues la bancada se tiene que reunir y decidir.

“Yo no puedo decir antes de poner a consideración. La bancada puede ir a favor, en contra o liderar los votos”, dijo.

Convencido de reelección a través de la enmienda

Con respecto a la posibilidad de volver a poner en debate el tema de la reelección, considerando los antecedentes del año 2017, dijo que está convencido de que esta se puede hacer a través de la enmienda. “Teníamos los dictámenes conocidos constitucionalistas. Ahora, el momento de plantear, no sé. Yo creo que no conviene. Evidentemente, hay muchos sectores que están en contra; en ningún momento hemos debatido sobre ese punto. No es nuestra prioridad para nada”, expresó.

Con relación al proyecto de ley para unificar la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Aduana, un proyecto que el mismo Bachi Núñez incentivó en Diputados, respondió que él pedirá que se trate la próxima semana este proyecto.

Unificación de instituciones mejora recaudación, dice

“Solicito al colega Eduardo Nakayama que apresure con esos pedidos de informes, porque al final es la unificación de dos instituciones. No es que estamos cambiando toda la estructura de Aduana ni la estructura de la SET; es lo que se hace en los países vecinos. En Brasil se mejoró la recaudación, el control es lo que se quiere con esa unificación”, argumentó Basilio Núñez. Aseguró que él está escuchando que diferentes sectores están de acuerdo con la unificación.