Fiscales solicitan desaforar a Erico Galeano y Kattya dice que pedirá su tratamiento

Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak pidieron al juzgado penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, a cargo de Gustavo Amarilla, iniciar los trámites correspondientes y comunicar los antecedentes a la Cámara de Senadores para que resuelva el desafuero de Erico Galeano Segovia (ANR, HC), imputado por presunto lavado de activos, en una arista del caso A Ultranza.

Los agentes del Ministerio Público imputaron a Galeano ante la sospecha de haber cometido hechos relativos al lavado de activos según la Ley N° 1340/88 y modificatoria, así como en el Código Penal, en calidad de autor, y en consecuencia, tras cumplir con los trámites correspondientes, el juzgado aplique las medidas cautelares que correspondan.

Tras innumerables chicanas en su caso judicial, finalmente el senador electo Galeano juró el pasado 30 de junio como parlamentario, gracias a que logró eludir todas las audiencias de imposición de medidas solicitadas por la Fiscalía y ratificadas por el juzgado de la causa en el proceso de su imputación por presunto lavado de dinero del narcotráfico y asociación criminal en el marco de la operación A Ultranza Py.

La senadora Kattya González (AEN) anunció que solicitará al pleno el tratamiento del pedido de desafuero del senador Galeano, en caso de que el juez comunique al Senado el día jueves.

Pedidos de desafuero encabezan prioridad en Senado

González indicó que el tema de los desafueros encabeza el orden de prioridad, si realmente entienden que no pueden poner trabas al trabajo de una justicia que es independiente, que tiene sus motivaciones para pedir un desafuero.

“Esto no necesitaríamos pedir. La presidencia tiene que entender que el mismo está con un problema judicial. Para mí no tiene fueros, pero ya que pidieron hay que hacer una serie de refuerzos para que la justicia entienda que los fueros no son para delinquir, y que ningún parlamentario puede cobijarse o arroparse en fueros para blindarse de procesos judiciales por delitos comunes y que lo máximo que pueden invocar es una inmunidad de opinión.

“Acá no hay nada que discutir, esto se tiene que tratar el día jueves, como una cuestión de preferencia, antes de empezar la tarea”, dijo.

Diputados le retiró inmunidad a Erico Galeano por unanimidad

La Cámara de Diputados, el 25 de mayo pasado, aprobó por unanimidad de los presentes, el desafuero del entonces diputado y actual senador Erico Galeano (ANR, HC), quien vía nota pidió esta determinación, pero sin estar presente en la sesión. Un total de 69 diputados presentes aprobaron el desafuero, incluyendo los cartistas.

Galeano fue imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal.