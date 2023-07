Yolanda Paredes sobre desafuero de Erico Galeano: “Este Senado no es un aguantadero”

Cuando la Cámara Alta estudiaba el tratamiento del desafuero del imputado senador colorado cartista Erico Galeano, la senadora Yolanda Paredes brindó llamativas declaraciones en torno al Senado en sí, señalando que este “no es un aguantadero”.

En referencia a Erico Galeano, Paredes aseguró que “corresponde a todas luces” que el colorado sea nuevamente desaforado -recordando que previamente ya perdió sus fueros cuando era diputado- como lo solicitan los fiscales que lo investigan por una presunta asociación criminal y lavado de dinero en el marco del Operativo A Ultranza.

“Los hechos notorios no necesitan ser probados, eso dice un adagio jurídico, y estamos ante graves acusaciones contra ese señor. Hay personas supuestamente involucradas en el crimen organizado sentadas entre nosotros; ¿no tenemos luego vergüenza?”, cuestionó.

Asimismo, la legisladora mencionó directamente a su colega cartista y dijo lo siguiente: “¿Por qué lo que, señor Galeano, no te sometés a la Justicia y punto? No podemos litigar con fueros. Este Senado no es un aguantadero; por favor, gente, no puede ser que acá estén con prontuarios judiciales”.

Lea más: Desafuero de Erico Galeano: cartismo confirma maniobra de dilación pero niega blindaje

Yolanda Paredes y la “Cámara honorable o de la vergüenza”

Continuando con sus declaraciones, la senadora Yolanda Paredes cuestionó que si “tanto respetan la Constitución Nacional”, en referencia a Erico Galeano, por qué no dejaron jurar a Rafael Esquivel -Mbururú- quien con “todas sus luces y sombras” fue elegido como legislador.

“Si tanto gua’u respetan la Constitución, no sé qué cuerno, por qué no le permitieron jurar a Rafael Esquivel; no le dejan jurar nomás de onda”, apuntó.

Incluso, la senadora mencionó que en la Cámara Alta han “expulsado a senadores sin causa justificada”, mencionando al nuevamente legislador Dionisio Amarilla -expulsado por un presunto tráfico de influencias- y también a su esposo, el exsenador Paraguayo Cubas, a quien “en seis horas lo echaron sin asco”.

“¿Seremos una Cámara honorable o seremos una Cámara de la vergüenza? Solo tenemos dos caminos y espero que la gente pueda seguir el lineamiento de respeto a la Constitución Nacional y las leyes”, finalizó.

Lea más: Rechazan recusación de Mbururú y este 7 de julio continuará su juicio oral

Finalmente, con el apoyo de 23 colorados cartistas, exoficialistas y opositores satélites, el pleno remitió el pedido de desafuero de Erico Galeano a comisiones para dilatarlo.

Lea más: Aplanadora cartista y “satélites” dilatan desafuero de Galeano y votan por la impunidad