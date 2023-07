El fuerte cruce de palabras entre Johanna Ortega y Patricia Zena por Mbururú

La discusión se originó cuando la diputada Johana Ortega cuestionó duramente las expresiones misóginas del expresidenciable Paraguayo Cubas contra una senadora, exintegrante de su partido (Zenaida Delgado), así como el hecho de que los parlamentarios de Cruzada Nacional estén intentando forzar el juramento de Rafael Esquivel.

“Es una vergüenza que se quiera banalizar la violencia que un excandidato a presidente hace hacia una senadora nacional y minimizar los delitos por los cuales se encuentra privado de su liberad el senador. Alguien que como otros muchos diputados no debería estar aquí si nuestra Justicia funcionara. La política no es chiste con el voto y con la confianza de la gente no se juega, colegas”, puntualizó Ortega.

En respuesta, la payista Patricia Alexandra Zena le recomendó a Johana Ortega que no se meta en las cuestiones partidarias de Cruzada Nacional e insistió en que Mbururú debe jurar y que luego si los senadores quieren le quiten sus fueros para que afronte a la Justicia.

“Cada pelea corresponde en su gallinero. Yo también sueño con una Cámara honesta y transparente, pero Mbururú debe jurar, es una persona que lucha por las minorías y tiene muchos enemigos latifundistas. No es justo que esta Justicia solo caiga sobre un hombre que ha luchado por tierra. Él tiene la presunción de la inocencia a su favor. Este barco no se hunde, aquí estamos los que vamos a luchar por el partido. Que cada uno limpie su casa, limpien ustedes sus partidos y nosotros nos encargaremos del nuestro”, dijo Zena.

En el retruco, Ortega le dijo que cada parlamentario tiene fueros para hablar sobre los temas que aquejan a la sociedad y los delitos de los cuales se acusa a Mbururú son graves y que si la Justicia funcionara no hubiese sido candidato.

“No vengan aquí a defender criminales”, dice ortega sobre Mbururú

“El debate no se puede evadir en esta Cámara. Se puede hablar de todo, incluso de alguien que está imputado por abuso sexual y un montón de crímenes. Debe haber filtros legales para que personas imputadas por violencia hacia niños, mujeres o contra todo tipo de violencia no puedan ser candidatos. No vengan aquí a defender criminales y luego salgan a las calles a decir que son diferentes”, dijo Ortega.

Alexandra Zena insistió en que Mbururú es un preso político y lamentó que la gente se enfoque nada más en su imputación por abuso sexual y no en la defensa que hace hacia los pueblos originarios y las personas más necesitadas.

“Vos minimizás que Mbururú esté ayudando a los pueblos originarios, a los indígenas. Él ayudó a un montón de gente necesitada, por eso tiene tantos enemigos. Aquí minimizan a la gente que apoya a las minorías, pero buscan defender a grandes latifundistas. Aquí no es cuestión de delito; aquí se nos condena por nuestra ideología”, dijo Zena.