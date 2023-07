Senador plantea que MOPC se haga cargo de reparación de escuelas

La situación de la educación en Paraguay está siendo analizada desde la Comisión de Educación del Senado. Sobre el punto, el senador Derlis Maidana del Partido Colorado lamentó el manejo inadecuado de los recursos en tres áreas: infraestructura, malla curricular y almuerzo escolar.

Se refirió al presidente electo Santiago Peña al que pidió que priorice al sector. Comentó que hay 11 mil aulas en mal estado. “Hace falta construir 6.000 aulas. Estoy de acuerdo con buscar fondos de binacionales”, sostuvo. Abogó por dejar de lado la burocracia.

Recordó que existen U$S 600 millones para mejorar infraestructura. “Es criminal no gastar U$S 450 millones en aulas. Démosle a la futura ministra de Obras Públicas Claudia Centurión, herramientas jurídicas y que se haga una urgencia educativa”, plantea. Esto teniendo en cuenta el despilfarro del dinero, muchas veces de parte de políticos y empresarios.

Otra de las preocupaciones de Maidana es la baja cobertura de almuerzo escolar, que es el otro problema en varios departamentos. Desde la comisión quieren trabajar para articular que no falte el almuerzo. También que se tenga una malla curricular adecuada, indicó.

Ley de Transformación educativa en la mira

Sobre la Ley de Transformación Educativa, el legislador recordó que Peña está en contra y que hará un control sobre la gobernanza del curriculum educativo que propone la Unión Europea (UE).

“Está bien que cooperen pero que no dirijan las oenegés. Se debe controlar que acuerdos no traigan sorpresas que afecten nuestra idiosincrasia”, concluyó.

