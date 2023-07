Fuerte cruce de palabras entre diputadas por imputación de Prieto

Este miércoles, en Cámara de Diputados se dio un fuerte cruce de palabras entre Johanna Ortega y Jazmín Narváez. El tema que enfrentó a las diputadas fue la imputación al intendente de Ciudad del Este (CDE), Miguel Prieto.

“Mi preocupación por el feroz copamiento de la justicia y los peligros de la instrumentación de la justicia que no actúa de manera imparcial e independiente entre todos los ciudadanos. Hoy nuevamente hubo una persecución política hacia los opositores. No es nuevo que la fiscalía se use como garrote contra los opositores, ya hubo muchos casos en el pasado, y ahora se usa a la justicia para ir contra un intendente que le ganó dos veces al Partido Colorado mediante las urnas y entonces usan la justicia para sacarlo de carrera. Mientras hay una complicidad asquerosa con los intendentes que son correligionarios que ostentan el poder, dijo la diputada Johanna Ortega de País Solidario.

Lea más: ANR y “satélites” en Diputados atropellan y copan también Parlasur ante reclamo opositor

La parlamentaria opositora contrastó la imputación de Prieto con la lentitud de la investigación del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (cartista), a quien hace tres años se lo denunció por la compra de detergente de origen francés y se constató también que los saturómetros costaron tres veces más que en el mercado. Ortega dijo que se usan de manera selectiva las imputaciones mientras que las denuncias contra los correligionarios de los que ostentan el poder duermen en la Fiscalía.

Parafraseando a Pablo Neruda dijo “podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”. “Porque no nos van a detener, vamos a luchar para defender la democracia”, sentenció Ortega.

Lea más: Imputan a Miguel Prieto por supuesta compra fraudulenta de alimentos

Fuerte cruce de palabras entre diputadas: lo que dijo Jazmín Narváez

Por su parte, la cartista Jazmín Narváez se burló de la defensa que hizo la diputada Ortega al político esteño imputado, le recomendó que no tome partido por una persona que es denunciada por corrupción. Se olvidó que en su periodo anterior, ella incluso salvó de intervenciones municipales a intendentes colorados, también denunciados por corrupción.

“Me preocupa que se le califique de flor como parte de una primavera a un representante que fue electo por el pueblo y que ha incurrido a un hecho punible. No hay que aventurarnos en defender a alguien. No hay que salir a atropellar como un toro a todo lo que tenga algo color rojo, ni salir a defender todo lo que tenga una etiqueta de oposición”, dijo la cartista Narváez.

Agregó también que así como a Prieto le llegó la imputación después de tres años le llegará su momento a los demás administradores de gastos que tienen denuncia sobre corrupción.