Arnaldo Samaniego se lava las manos y deja que Rivas se defienda solo

“Veremos cómo se desenvuelve. Yo no estoy para juzgarle al que va a juzgar a los jueces, pero nosotros designamos por una cuestión política. Que se defienda él de todas esas acusaciones, o sea de todo ese ruido, que vaya y se defienda”, dijo ayer el vicepresidente primero de la Cámara Alta, Arnaldo Samaniego, sobre el caso del cuestionado representante del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán David Rivas.

Samaniego, en visita al programa “No tiene nombre” de la 730 AM, evitó siquiera considerar las serias críticas contra Rivas, que abarcan desde su dudosa formación académica y su título de abogado hasta la serie de demandas que acumula por deudas impagas, que contrastan enormemente con sus lujos y sus llamativas declaraciones juradas de bienes.

“Yo no le puedo venir a defender” ya que no tengo todos los elementos, agregó Samaniego, quien no obstante justificó la designación como fruto de una negociación política en el marco de la designación de mesa directiva en el Senado.

“Son representantes. Ni malos ni buenos. Representan a la gente y el sistema democrático hace que uno pueda votar por el que quiera”, alegó y acotó que la democracia hace que “te puede gustar o no (un político), pero representa” a un sector del electorado que le votó.

A este argumento agregó que Rivas no fue su candidato, ya que la bancada “Colorada Independiente” nominó al senador Mario Varela (ANR, Independiente).

“Las designaciones se hacen en base a negociaciones que son propias del Parlamento, nuestro candidato fue el abogado Varela y del otro sector Rivas”, sostuvo, y mencionó que en todo caso lo que hará es evaluar cómo se desempeña.

“Lo que sí nosotros vamos a exigir informes periódicos como corresponde ya que son los representantes del Senado ante el JEM, y si consideramos que está haciendo mal su tarea, obviamente se va a tener que intervenir”, sostuvo.

No fue claro cuando fue consultado sobre las medidas que podrían adoptar eventualmente contra Rivas, que pueden ser un pedido de renuncia o apartarlo vía juicio político (la única vía legal para forzarlo). Su respuesta ambigua dejó abiertas ambas posibilidades.

Sobre su salida y el de otros senadores del oficialismo, apuntó que él lidera un movimiento propio, Compromiso Republicano, que lo había llevado a la intendencia y que Fuerza Republicana los aglutinó con fines electorales.

Sí a reforma, pero no ahora

El senador Arnaldo Samaniego (ANR, independiente) no rechazó las posibilidad de una reforma constitucional y plantear la reelección, pero no cree que sea algo urgente.

“De revisar (la Constitución), sí, ¿por qué no? pero no creo que sea lo urgente”, dijo y acotó que “en cuanto a la reelección, sí es una materia necesaria de debatir”.