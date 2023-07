En 4 meses, el nuevo gobierno promete reducir la delincuencia

-¿Cómo piensa combatir la inseguridad, ese cáncer que golpea cada día a la gente con tantos motochorros, tantos asaltantes?

-Lo que ningún ciudadano tiene dudas es sobre la eficacia de los Linces. Ellos se ganaron el respeto ciudadano. El presidente me dijo: “vamos a triplicar los Linces”. En cuatro meses queremos ver reducida la delincuencia en el país.

-¿Cuántos son?

-Hoy son 665 y el Presidente quiere que pase a 1.800, en capital, área metropolitana y grandes urbes: Ciudad del Este, Encarnación...

-¿De dónde salen tantos maleantes?

-Conforme a las estadísticas de la Policía hoy, hay más de 90.000 jóvenes que están lamentablemente sometidos a la tragedia del consumo de las drogas. El 80% de los delitos, según la Policía Nacional, se debe a la gente que cayó en las drogas. Son delitos “de poca monta”: mochilas, motos, celulares que ellos venden para volver a consumir.

-Dicen que es carísimo, casi prohibitivo el tratamiento de los adictos...

-Es carísimo pero hay muchos mitos a derribar con el tiempo, como dice el especialista Dr. Fresco. Uno de ellos habla de internación pero hay tratamientos ambulatorios muy exitosos. Miles de esos jóvenes se pueden recuperar para la sociedad. La tercera pata es la prevención. Es un trabajo del Ministerio de Educación, de la comunidad educativa: padres, profesores y alumnos. Después está el tema del combate a la violencia intrafamiliar. Vamos a aplicar la ley de las tobilleras. Si el señor se vuelve violento y amenaza a su mujer, a sus hijos, llevará una tobillera y no se podrá acercar a la casa. Cuando se acerque al radio programado va a sonar un botón de alarma, de pánico para alertar a la Policía. El costo correrá a cargo del afectado. Las tobilleras inclusive pueden ayudar a vaciar las cárceles. En las cárceles, el crimen organizado tiene oficinas, funcionarios y hasta mano de obra...

-Nadie duda que el crimen organizado se instaló con fuerza y ya ni respeta la Capital...

-El crimen organizado deja su estela de muerte acá porque le permitimos aterrizar en las 1.500 pistas clandestinas que hay en el Chaco, y porque nuestro sistema de radares es compartido con información de Brasil y Argentina, el Comando Tripartito. Aún así, tenemos un hueco de 90.000 hectáreas en nuestro territorio donde los aviones pueden bajar sin ningún control. El plan es cubrir todo el territorio nacional con radares...

-¿Cómo cree que pasan tantas toneladas de cocaína que desembarcan en Europa?

-Son 62.000 kilos de cocaína en tres años decomisadas en Europa. Pasaron delante de todas las autoridades. Contaminaron mercaderías de importadores y exportadores de buena fe. Se los descubrió en Europa, no acá. Es decir, hay que reforzar radares, escanéres para interceptarlos cuando vienen de Perú, Colombia, Bolivia...

-¿Porqué hay tanta impunidad?

- Hay 19.000 presos y apenas el 20% está condenado. Hay una tarea conjunta del Ejecutivo con el Poder Judicial y la Fiscalía. Esa justicia fácil y rápida, como vimos en Colombia en el caso Marcelo Pecci, es la que necesitamos acá. La Policía agarró a los responsables, la Fiscalía los acusó y el Poder Judicial los condenó. Todo pasó en un plazo relativamente breve. El crimen organizado maneja el doble del presupuesto de nuestro país. Con eso se puede comprar ministros, funcionarios, policías, militares, fiscales, jueces... Y eso está quebrando la democracia.

-¿Y qué es lo que no funciona aquí?

-El Poder Judicial es inmenso, una máquina grande, pesada y tiene todavía a pesar de todo, bajo presupuesto. A mí me tocó en estos últimos cinco años (como miembro del Consejo de la Magistratura) cambiar 7 ministros. El único que queda de la vieja guardia es (César) Garay. Yo creo que tenemos que reunirnos y buscar una estrategia para bajar la morosidad judicial y para jugar en equipo, resolver este problema sacándole las cargas que no son propias del Poder Judicial.

-¿Cuáles cargas, por ejemplo?

-El Registro de Propiedad, el Catastro, Registro Automotor y la Dirección General de Registros Públicos. Los jueces juzgan, dictan sentencias. Hay que decirlo, los ministros no tienen por qué estar haciendo licitaciones, contratando recursos humanos. Ellos tienen que usar su inteligencia y su sabiduría jurídica para dictar fallos.

-¿Cómo se van a sacudir de ese estigma de debilidad que le atribuyen al próximo gobierno por estar cobijado por Horacio Cartes?

-Esas críticas van a quedar sepultadas por la proactividad y la transparencia. Lo que otros ven como una debilidad yo lo veo como una fortaleza. Tenemos un presidente de partido que prácticamente ganó sin hacer campaña por 650.000 votos a pesar de todo. Tenemos un jefe de Estado que ganó limpia y claramente y prácticamente afectó a dos extremos del arco ideológico como Patria Querida y Frente Guasu que quedaron reducidos a su mínima expresión. Salió del escenario un actor importante como (Fernando) Lugo, que en su momento fuera un gran articulador. Hoy tenemos mayoría en ambas cámaras...

-¿De dónde se va a sacar la plata para arreglar todo esto?

-La respuesta es: “vamos a dejar de robar y vamos a administrar mejor”, y va a sobrar en caja. En Paraguay se roban 6 millones de dólares por día, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Es casi el 13% del presupuesto.

-En qué se roba...

-En sobrecosto, en adendas, en obras que no se hacen, pozos artesianos que no existen, caminos vecinales que nunca se arreglaron, royalties..., en todos lados. El monto de lo que se roba es gigantesco.

-¿Cómo piensa manejar las protestas contra un gobierno que de seguro tendrá mucha oposición aunque tenga todo el dominio del poder?

-Yo creo que un buen ministro del Interior tiene que ser como un buen árbitro, cuando menos toque el silbato, mejor. El derecho a manifestarse es constitucional pero el derecho a la salud, a la vivienda, a la vida y al libre tránsito es sagrado también. Los que quieran pueden protestar pero sin violar derechos de terceros.

-Hay algunos (dirigentes de gremios campesinos) que le tienen “hambre” a usted, por la ley “Riera...”

-“Riera-Zavala”. Y claro, la propiedad privada es inviolable, artículo 109 de la Constitución. Eso es innegociable. Nadie puede quedarse con lo que es de usted, ni siquiera aquel que dice que no tiene casa. Usted se rompió el lomo para comprarlo. Es suyo y de nadie más...

-Y ¿cómo va a proceder con el cierre de rutas?

-Igual.

-¿Cuál es su especialización en derecho?

-En “Corrupción Política”, por la Universidad de Salamanca.

-¿Cómo interpreta esa elección sorprendente que hizo Payo?

-El voto de Payo no fue el voto de (Efraín) Alegre ni nuestro (colorado). Fue el voto del “que se vayan todos”. Es el voto antisistema. Ese voto sale de los 2 millones que están fuera del sistema. Si nosotros no logramos incorporarlos ahora, tendremos de nuevo a este Payo u otro Payo en el 2028. Es la gente que cree que la democracia no le sirve. Es la gente sin cloaca, sin agua, sin trabajo, con droga o prostituyendo a sus hijas para vivir. Si usted pone un Payo como este en Japón, no le vota nadie porque ahí todo funciona.

-Ahora lo dejaron senadores, diputados elegidos por su partido...

-Lo dejan porque su liderazgo es autoritario. Se hace llamar portavoz de los desposeídos pero sube a un micro y le putea al chofer que es un tipo que está 10 horas sentado y tenso trabajando ahí..., y putea a todos los pasajeros que también vuelven de su trabajo después de sufrir quién sabe cuántas penurias. Después insulta despectivamente y de manera ruín a las mujeres. Cuando hubo esa manifestación y las madres le reclamaron por ayuda, él les respondió: “arréglense ustedes”. Un líder, lo mínimo que debería hacer es recomendarle a esa señora un abogado para asesorarle. Cuando él estuvo preso estando en el centro de estudiantes (Derecho UNA) mi suegro (Alejandro Encina Marín) le sacó de la cárcel.