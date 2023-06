Estos son los cargos públicos que ocupó Enrique Riera Escudero

Enrique Riera Escudero nació un 10 de febrero de 1959 en Paraguay. Según su hoja de vida, que se encuentra en la página del Congreso nacional, terminó sus estudios secundarios en el colegio San José de Asunción.

Es abogado de profesión, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de Asunción (UCA), cuenta con una maestría en planificación y conducción estratégica nacional, con postgrados de especialización en Ciencias Políticas, y Corrupción Política y Económica.

En el sector público, dio sus primeros pasos como dactilógrafo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del quinto turno del Poder Judicial. También fue secretario general del Ministerio del Interior en el año 1993.

Lea más: Lo que piensa Codehupy sobre Riera como próximo ministro del Interior

Fue viceministro de la Juventud, Diputado Nacional por Capital de 1998 a 2003, cargo al que renunció para presentarse a las elecciones municipales del 2000 como intendente.

Incendio del Ycuá Bolaños y Edicto Riera

Riera asumió como intendente en diciembre del 2001, siendo su gestión criticada tras el incendio del ahora extinto supermercado Ycuá Bolaños, en el que aproximadamente 400 personas perdieron la vida, motivo por el cual las víctimas le atribuyen responsabilidad política.

Incluso, Riera admitió el déficit en cuanto a las inspecciones a los locales de Asunción, pero se deslindó de la responsabilidad en cuanto a la aprobación de planos y licencia comercial, asegurando que las mismas fueron tramitadas en la gestión anterior a la suya.

También al frente de la Municipalidad de Asunción, en el 2003, el intendente promovió y ejecutó el “edicto Riera”, una ordenanza que llevó el Nº 114/03 y que restringía el horario de venta de bebidas alcohólicas y también el horario de cierre de los locales nocturnos. Debido a esta situación, varios locales nocturnos cerraron en Asunción y los jóvenes se trasladaron a locales del departamento Central, donde no regía el edicto.

Algunos de los artículos más controversiales del edicto eran por ejemplo el Art. 9° - En los locales en donde se comercialicen, vendan o suministren bebidas alcohólicas para su consumo en el mismo local, tales como restaurantes, bares, copetines, y otros se establece el horario de 8:00 AM a 24:00 AM de domingos a jueves y de viernes a sábado y vísperas de feriado, el horario de 8:00 AM del día correspondiente hasta las 02:00 AM del día siguiente inclusive.

Lea más: Riera pide expulsar a ministros no colorados que molestan a Cartes y olvida que antes lo cuestionaba

Mientras que para los locales nocturnos las restricciones estaban en el Art. 10°.- Para los LOCALES BAILABLES, en donde se comercialicen, vendan o suministren gratuitamente o a cualquier título, bebidas alcohólicas tales como discotecas, pubs, clubes nocturnos, whiskerías o cualquiera sea la denominación de los mismos, se establece el siguiente horario: de domingos a jueves: de 20:00 PM hasta la 1:00 AM del día siguiente inclusive, y los viernes, sábados y vísperas de feriado entre las 20:00 PM y las 2:00 AM del día siguiente inclusive.

Setama, Consejo de la Magistratura y MEC

También se desempeñó como vicepresidente de la antigua Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama), hoy día integrada al Viceministerio del Transporte. Fue miembro del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo entre los años 2013 al 2016, cumpliendo también funciones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Dejó el cargo en el 2016 para ser designado como Ministro de Educación en reemplazo de Martha Lafuente.

Como ministro de Educación, Enrique Riera, instó a las organizaciones movilizadas en contra de la supuesta “ideología de género” a que “si no se cree (refiriéndose a la posición oficial) podemos amanecer, les puedo decir, les puedo firmar, puedo quemar los libros con ustedes en la plaza”, durante una movilización en la que sectores tildados de conservadores se manifestaron contra materiales que supuestamente se utilizaban en las instituciones educativa. Riera renunció a los 1 años y 8 meses para candidatarse al Senado.

Lea más: Riera sobre proselitismo por Lista 1 en colegio: “No me parece fuera de lugar”

Tras ser electo en las elecciones del 2018, se encuentra culminando el periodo en la cámara actual, logrando incluso ingresar a la nueva conformación del Senado, pero finalmente fue confirmado por Santiago Peña como Ministro del Interior del Gobierno, que asumirá el próximo 15 de agosto.