Titular de club Deportivo Capiatá “entierra” más a Erico Galeano con deudas

El senador cartista Erico Galeano (ANR, HC), imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal, declaró ante Contraloría que en cinco años, entre 2018 y 2023, la deuda que tiene el club Deportivo Capiatá con él se disparó 9 veces, pasando de G. 1.100.000.000 a G. 10.379.049.589 y, en su intento por justificarlo, el presidente del club capiateño Ezequiel Ramírez Barreto (ANR, HC) lo comprometió aún más.

“Es importante entender, ese G. 10.000 millones, 15 años fueron, no fue una deuda que él dio en un año. Fueron en 15 años que nosotros por una cuestión tributaria debemos asentar en la parte contable y eso se aprueba en una asamblea, no es que el señor Erico Galeano en el año 2022 dio G. 10.000 millones al Deportivo Capiatá, eso fue de manera gradual en los 15 años que él estuvo aportando al Deportivo Capiatá” (sic), afirmó ayer el dirigente deportivo y excandidato a diputado de Erico.

Esto, antes que ayudar al legislador, lo hunde más, ya que en su declaración jurada original de 2018 y dos rectificaciones posteriores, Erico Galeano consigna que el club le debía G. 1.100 millones correspondientes al periodo 2013-2018.

Lea más: Erico Galeano, millonario “benefactor” en el fútbol y colosal deudor en cooperativa

En 2023, en su declaración jurada por su asunción como senador, Erico afirma que la deuda creció nueve veces, trepando a G. 10.379.049.589, lo que implicaría que en 5 años “prestó” unos G. 9.279.049.589. Es decir, o Erico Galeano mintió en 2018 o ahora en 2023; o lo hace Ramírez Barreto con el plazo.

“Pudo haber sido una equivocación humana que le puede ocurrir a cualquiera, para eso están balances que respaldan la gestión de la Liga Capiateña de Fútbol (sic) y lo que se debía al Sr. Erico Galeano”, refirió Ramírez Barreto, planteando que a cualquiera se le puede “escapar” no declarar miles de millones.

Erico se pudo haber equivocado en su DD.JJ., dice titular del Club Deportivo Capiatá

“Su primera declaración jurada fue en 2019 (sic), se pudo haber equivocado, o sea muchas cosas quizá no manejaba”, acotó el presidente del Deportivo Capiatá, fungiendo más como intento de abogado de Erico que como dirigente del club.

Respecto a su relación con Galeano, Ezequiel Ramírez dijo que si bien se conocen “dirigencialmente” hace años, recién desde 2022 son “amigos”.

Lea más: Erico Galeano se desprendió de dos empresas ligadas a Horacio Cartes y A Ultranza Py

“El señor (Erico) es mi amigo, no voy a negar esa situación, es un señor que siempre ha aportado al deporte capiateño, al Deportivo Capiatá y en esta situación no vamos a negar una amistad que hay. Es un señor que siempre se ha comportado de manera caballerosa con el Deportivo Capiatá, con la Liga Capiateña, con el fútbol capiateño, con la política capiateña y ha hecho mucho bien, y obviamente nosotros no vamos a salir a negar una amistad con él, hace poco en confianza, pero hace mucho en dirigencia deportiva”, sostuvo, describiendo al legislador que está imputado y desaforado por presunta relación con el operativo “A Ultranza”.

Alega cuestión “política”

Ezequiel Ramírez Barreto evitó ahondar sobre la situación del club Deportivo Capiatá y el fichaje como jugador del ahora prófugo del operativo “A Ultranza”, Sebastián Marset, alegando que no era presidente del club en ese momento.

Sí negó el supuesto pedido de dinero al senador Derlis Osorio para ayudar a Marset. “¿Por qué yo iba a pedir dinero a nombre de Erico Galeano, siendo que la amistad de él con Osorio era mucho más grande que la mía?, dijo.

Acotó que hasta ahora se había “callado porque era una persecución política”, pero “hoy ha terminado la cuestión política, así que pido respeto”.

Compara con cláusula de Mbappé

El presidente del club Deportivo Capiatá, Ezequiel Ramírez Barreto (ANR, HC) tampoco pudo explicar con claridad otros llamativos hechos que se registraron en su institución, como que ella estableció una cláusula de rescisión de contrato de Junior Marabel (delantero, hoy en Unión de Santa Fe, Argentina) por US$ 30 millones.

Lea más: Junior Marabel, US$ 30 millones si rompe contrato

En junio de 2022 había causado revuelo que el club capiateño haya establecido una cláusula tan alta, más propia de mercados europeos, para un jugador local.

“Yo antes no estaba en el Deportivo Capiatá, pregúntame desde enero de 2022 te puedo responder”, indicó primeramente Ramírez Barreto.

Lea más: Erico hipotecó estadio de Deportivo Capiatá valuado en US$ 10.273.200

“Probablemente (era de la época de Óscar Barreto, tío suyo), yo no manejo muy bien. Las cláusulas vos sabés bien como son, yo puedo poner 10 millones pero si me quieren pagar 500.000 vendo por 500.000, no hay ningún tipo de pena o problema con esa situación. Hoy este jugador europeo (presumiblemente hablando de Kylian Mbappé) tiene, 800 millones de dólares es su cláusula...”, alegó.

El dirigente deportivo y político colorado cartista también intentó justificar y minimizar el hecho de que el predio del estadio del Deportivo Capiatá esté dado como garantía hipotecaria para un préstamos hecho por Erico.

“El señor Erico Galeano optó por poner eso porque es lo de mayor valor en cuanto al préstamo que él seguramente requería en ese momento, yo no veo de malo en ese sentido que él pueda poner una propiedad que está a su nombre como garantía o como aval para poder respaldar un compromiso que ha asumido”, dijo, aunque luego reconoció que institucionalmente le preocupa.