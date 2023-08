Abdistas y oposición bloquearán cualquier intento de juicio político a FGE, según lider de bancada colorada

Ya habían hecho llegar amenazas mediante mensajeros al FGE, Emiliano Rolón, según manejaban desde la bancada de Fuerza Republicana, así lo confirmó el líder de la misma, Carlos Núñez Salinas.

“Estos planteamientos eran de colaborar o destituirlo al fiscal general. Entonces teníamos ya previsto este escenario, no pensamos que iba a ser tan rápido, pensamos que al menos iba a pasar el 15 de agosto, y se iba a asentar un poco más lo que era la asunción del Ejecutivo y posterior a eso, plantear este tipo de cuestiones”, precisó.

Lea más: Respuesta a Yamil Esgaib: FR rechaza amenazas al fiscal general

Dijo en ese sentido, que tomaron la postura hoy, inmediatamente tras abandonar la sesión a raíz de la amenaza de Esgaib al Fiscal General, y hablando con la oposición, quienes en conjunto son más de 45 ó 47 diputados, de bloquear en bloque cualquier posibilidad de juicio político o amedrentamiento tanto a la Fiscalía, como al Poder Judicial.

Abdistas contra copamiento del Estado

Carlos Núñez dijo que si bien mostraron el mejor espíritu para colaborar en los temas más sensibles e importantes de la República, cuando hablaron con Santiago Peña, comprometiéndose a no a poner palos en la rueda, no colaborarían con situaciones donde se busca crear un ambiente agresivo hacia las instituciones y un copamiento total del Estado.

“Es una situación bastante grave. Estamos hablando de un poder clave en la República del Paraguay, que determina muchísimas cosas y que debe tener la libertad y la institucionalidad para poder garantizar el sistema democrático, garantizar los derechos de las personas, no solo de personas particulares”, aseguró.



Lea más: Video: “El fiscal se va cuando nosotros queremos”, dice Yamil Esgaib

En ese sentido, afirmó que hoy quedó evidenciado que el acuerdo programático con Honor Colorado tiene sus límites que fueron los de Fuerza Republicana quienes establecieron el parámetro.

Abdistas y oposición no permitirán abusos a Cartistas

El líder de la bancada abdista dijo que tienen un acercamiento muy importante con los diputados de la oposición, quienes tienen una línea y hoja de ruta muy clara sobre no permitir los abusos.

“Nosotros también, nos sumamos a esa idea, vamos a mantener esa línea, y vamos a contribuir en lo importante para el bien común, pero en lo que respecta al tema de facciones, temas particulares en sí, vamos a ser muy cuidadosos, muy objetivos, no se lleve por delante nuestro sistema político, nuestra democracia y el Estado de Derecho”, aseveró.



Lea más: Peligroso copamiento de instituciones de Justicia preocupa a opositores

Dijo que buscan dar la tranquilidad a la ciudadanía de que las instituciones van a estar mientras estén ellos en la Cámara.

Abdistas tienen identidad y autonomía

Según Carlos Núñez, los diputados que conforman la bancada que lidera tienen identidad y autonomía, y no dependen de un espacio de poder, son personas que tienen su propio peso político y económico, y no necesitan estar dependiendo de otro organismo para llevar adelante su trabajo.

“Hay una unidad, de hecho, hoy mis propios colegas fueron los que me propusieron, vamos a levantar la sesión, no estamos de acuerdo de esta manera de hacer las cosas. No vamos a acompañar esto así y así lo hicimos. Somos un equipo bastante sólido”, aseguró al ser consultado sobre posibles fugas.



Lea más: “Satélites” de ANR avalan copamiento institucional y estafan a su electorado

Insistió en que el acuerdo programático se puede alterar, teniendo en cuenta el sistema de garrote político que se puede utilizar, y considerando que tanto sus compañeros, como miembros del movimiento, pueden ser perseguidos.

Posible ruptura en la ANR

Consultado sobre si los últimos acontecimientos llevarían a una ruptura, el diputado contestó que les gustaría que no sea a corto plazo, porque les interesa mucho que la gente pueda encontrar un mejor desarrollo de la actividad en el ámbito de la salud y el económico, que son los dos pilares donde hoy en día hay una necesidad acuciante.

“En los temas cruciales, si se interrumpen los procesos por falta de gestión, burocracia o un tema político, va a ser lamentable y lo va a pagar el pueblo, entonces no es la línea que queremos, vamos a agotar todo el diálogo posible con el presidente y los compañeros”, aseguró.



Lea más: “Copamiento” en CM y JEM pone en peligro la democracia, según diputado opositor

Agregó que durante la sesión de hoy, los cartistas se fueron por la tangente y empezaron a agredir a los compañeros con discursos fuera de lugar, por lo que consideraron que no era oportuno seguir con el debate, y decidieron levantarse y poner paños fríos al tema.

Amenaza a Fiscal General colmó el vaso

Carlos Núñez contó que quienes empezaron las agresiones fueron Walter Harms, Yamil Esgaib, Cristina Villalba, la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed, y dijo que si bien todos tienen derecho a opinar, cuando empiezan las agresiones, las amenazas, se acabaron los discursos y se habló de destituciones, se colmó el vaso.

Sin embargo, destacó que con Pedro Alliana, vicepresidente electo, tienen una excelente relación, ya que es una persona bastante accesible, coherente.

Lea más: Copamiento de poder es solo una “sensación” de la oposición, según cartista

“El presidente Santiago Peña nos pidió que trabajemos con el directamente para todos los temas del legislativo, entonces, anoche hicimos una cena de confraternidad, hablamos sobre el tema medicamentos, las binacionales, la situación del país, y sobre el tema de las persecuciones. El inclusive nos dijo que nos ibamos a sentir mejor que en nuestro propio gobierno, que ibamos a poder trabajar en una línea de cordialidad y respeto”, finalizó.