Respuesta a Yamil Esgaib: FR rechaza amenazas al fiscal general

Fuerza Republicana no permitirá que se altere el funcionamiento de las instituciones, señaló Carlos Núñez Salinas, líder de la bancada de este movimiento en Cámara de Diputados, ante las polémicas declaraciones de su colega, el cartista Yamil Esgaib, con respecto a la posible destitución del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.

Núñez Salinas, señaló que como movimiento van a defender el funcionamiento de las instituciones y que no permitirán lo señalado por el diputado Esgaib. Aseguró que es grave lo que señaló su colega y garantizó a la ciudadanía que defenderían la institución.

Con respecto a la unidad colorada en Diputados, dijo que se conformó con la visión de acompañar los proyectos del presidente electo, Santiago Peña, como bajar el precio de los medicamentos, el abastecimiento de los hospitales, proyectos de infraestructura, entre otros, pero no para este tipo de cuestiones.

Consultado acerca de un posible pronunciamiento de su bancada al respecto, manifestó que pronto lo harían, y que están en conversaciones con los líderes de bancada de la oposición, quienes respaldan esta postura. Minutos después, la bancada de Fuerza Republicana, emitió el comunicado, anunciado.

Lea más: Video: “El fiscal se va cuando nosotros queremos”, dice Yamil Esgaib

Denuncia de Cartes: no pueden venir a amenazar al Fiscal General

El líder de bancada de Fuerza Republicana fue consultado al respecto del vínculo entre esta amenaza y la denuncia presentada por Horacio Cartes, de supuesta “persecución política”, y el potencial alcance al actual presidente, Mario Abdo Benítez, y señaló que al menos el líder del movimiento no figura en la denuncia.

“Todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos escuche y que se atienda nuestros reclamos. Yo creo que el expresidente -Cartes-, tiene todo el derecho de presentar su denuncia, pero de ninguna manera, un representante de su equipo, puede venir a amenazar con echar al Fiscal General del Estado”, aseguró.

“Nosotros buscamos la construcción de una mayoría que permita el bienestar de la República y no el conflicto permanente. No podemos al término de unas elecciones internas y generales, volver a entrar en conflictos políticos y no atender las cuestiones más importantes”, criticó.

Lea más: Fiscalía recibió “perspectivas trazadas” desde EE.UU. sobre Horacio Cartes

Comunicado de Fuerza Republicana

El movimiento Fuerza Republicana señaló en su comunicado, que “como servidores públicos están sujetos al escrutinio permanente y que como movimiento están en esta línea de pensamiento”.

Señalaron que se deben “fortalecer y defender la institucionalidad, para que los intereses particulares no socaven el ejercicio de la justicia”. Y agregan que es ahí donde los encontrarán, “defendiendo a instituciones como el Ministerio Público, en el legítimo ejercicio de la justicia y el Estado de Derecho.