Diputados de la oposición consideran que renuncia de Rivas a presidencia del JEM es insuficiente

Los diputados de la oposición, Rocío Vallejo (PPQ) y Raúl Benítez (PEN) coincidieron en señalar que la renuncia de Hernán Rivas a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), no es suficiente.

La diputada Rocío Vallejo señaló que la medida tiene la clara intención de calmar las aguas y de sacarlo del foco del escrutinio público. “Lo sacan del foco de las cámaras, pero él sigue ahí como un miembro más”, aseguró.

Y agregó: “Yo considero que el Senado debería cambiarle a este señor, él tiene que renunciar. Él sigue decidiendo, como miembro del jurado, sobre el destino de jueces y fiscales. Para blanquearlos o para condenarlos”, criticó.

Hernán Rivas: pedirán informes al MEC y a la Corte Suprema

Por su parte, el diputado Raúl Benítez (PEN) señaló que Rivas no puede seguir en el cargo mientras no aclare las múltiples denuncias que tiene. “Nosotros creemos que una persona que no tenga la capacidad técnica corroborada, que no pueda siquiera explicar bien su título, pueda seguir en el JEM juzgando a fiscales y jueces”, aseguró.

El diputado del PEN adelantó que pedirá un informe sobre estudios académicos de Rivas.

“Vamos a hacer un pedido de informe para ver más sobre el tema de su título, saber un poco más sobre el tema del Ministerio de Educación, que nos puedan dar su legajo, que nos puedan dar sus antecedentes en la universidad”, dijo.

“A la Corte Suprema de Justicia también, todos los documentos, ya que el no aclara el tema de su título, que nosotros sí podamos tener por parte de estas instituciones un poco más de claridad”, agregó.

Continúa copamiento de poder con designación de Arévalo, aseguran

Por su parte, la diputada Johanna Ortega (PPS), aseguró que continúa el copamiento de órganos extra poder con presidencia del colorado cartista Orlando Arévalo, en reemplazo de Rivas como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Ortega coincidió con sus colegas con respecto a la insuficiencia de la renuncia de Rivas, y agregó que si bien no es más la persona cuestionada - Rivas- la que ejerce el cargo, el cartismo se resiste al equilibrio en los distintos organismos del Estado.

“No existe un interés en tener un balance en el poder, un control, creo que eso es lo que están evitando, y este copamiento responde a eliminar esos mecanismos de control que puedan garantizar que nuestra República siga siendo eso”, criticó.

