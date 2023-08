Cartistas vienen primero por nosotros y después por ustedes, advierte diputada Ortega a los abdistas

La diputada opositora indicó que el cartismo abusa de su mayoría circunstancial para bloquear, arrasar y censurar a la oposición y una vez que termine con los opositores, advirtió a los abdistas que el revanchismo será hacia ellos.

“Mi solidaridad con el colega Mauricio Espínola, quien fue mencionado en la denuncia del ex presidente Horacio Cartes. Que de ser el político y empresario más prolifero y poderoso del país ahora ra’e (había sido) es una víctima de persecución política. Pero por favor, venimos de 35 años de dictadura en donde si se tenía una verdadera persecución política en donde los opositores no se podían defender y salvar sus vidas. Hoy la persecución se da no solo con los opositores, sino también dentro del Partido Colorado. Les avisé colegas, primero vienen por nosotros y luego van por ustedes, no digan que no les advertimos”, dijo la diputada opositora”, dijo la diputada Johanna Ortega.

Una prueba de la persecución que hacen los cartistas hacia los colorados que no comulgan con Horacio Cartes, actual presidente de la ANR es el del presidente de la seccional Gerardo Soria, quien fue expulsado de la ANR por cuestionar al Cartes. También el pedido de expulsión de Mario Abdo Benítez y la denuncia presentada contra Mauricio Espínola.