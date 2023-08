Celeste Amarilla culpa a Alegre y Blas Llano de haber destruido el PLRA

La senadora liberal Celeste Amarilla habló luego del intento de levantar la sesión de la Convención del PLRA, por parte del presidente del partido, Efraín Alegre, y acusó tanto a este como a su acérrimo rival, el exsenador Blas Llano, de haber empujado al principal partido de la oposición a la división.

Amarilla dijo que estas dos facciones se odian y que lejos de haber pensado en el país, estuvieron peleando por votos, cargos e influencia. “Esto es lo que viene haciendo el partido, mal que mal desde Yoyito -Franco- en adelante. Hoy -el partido- está destruido, estamos presenciando la caída del Partido Liberal, no ante el Partido Colorado, sino ante sus propios hombres”, dijo Amarilla.

La senadora recalcó que el partido está siendo destruido por “los propios cuervos que este partido ha creado”, dijo. “Laíno ha creado los propios cuervos que lo sacaron. Parte de los cuervos eran Efraín y Llano. Efraín y Llano han creado los cuervos que hoy los están sacando a ellos”, remarcó.

Celeste Amarilla: división del partido PLRA es la salida

La senadora Amarilla aseguró que para ella la solución es la división del partido. “Ya no podemos con los cartistas, ellos se venden en los pasillos por mil dólares. Este año vimos a cinco senadores que antes de jurar ya estaban vendidos al cartismo, por dúplex, por camionetas”, dijo.

Nosotros ya no podemos con el cartismo y ya no podemos con el egocentrismo de Efraín, que lejos de combatir a esa corrupción llanista, lo único que quiere es votos para ganarle a Llano, ese no es el camino”, aseguró.

Consultada sobre el futuro del partido, dijo: “La división, tarde o temprano los que nos creemos buenos, los que no tenemos precio, los que queremos verdaderamente cambiar el país”, tendrán que fundar un nuevo partido, aseguró.