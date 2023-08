Piden embargo del salario del diputado cartista Yamil Esgaib

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno Secretaría 17 fijó un embargo de la cuarta parte del salario del polémico diputado colorado Yamil Esgaib, por una deuda de alquiler de un inmueble donde funciona el casino de su propiedad, ubicado en Ciudad Este.

La contraparte manifiesta que se trata de una de tres demandas que mantienen contra el parlamentario, en este caso por el cobro de alquiler de un inmueble en la capital de Alto Paraná.

“La ampliación es del año pasado, por lo que el monto sería mucho mayor a lo que señala el oficio, que es de unos 176.000 dólares americanos”, explicó Antonio Tardivo, la contraparte.

Agregó que, en otras oportunidades, ya debieron recurrir al embargo de máquinas del casino, así como de vehículos e incluso propiedades del diputado.

Nota de embargo a Yamil Esgaib va dirigida al presidente de Diputados

El documento del Juzgado está dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (cartista), a fin de informarle que “se ha decretado el embargo ejecutivo sobre los bienes suficientes del deudor Sr. Yamil Esgaib Mencia y en especial sobre la cuarta parte del sueldo que percibe en esa Honorable Cámara”.

El pedido de embargo con firma del oficial de justicia Ariel Muñoz ingresó por mesa de entrada de Diputados a las 12:37 de ayer en donde se comunicó el embargo de la cuarta parte del salario.

Según el oficio, la deuda es de 176.000 dólares americanos, más otros 17.600 dólares, aunque la contraparte indica que a la fecha, la suma ya ascendió.

Las otras causas contra Yamil Esgaib

El polémico diputado asimismo cuenta con otras acusas pendientes: 1. el expediente N° 147 Traviso SA c/ La Cima SA y otros sobre desalojo; 2. el expediente N° 452 Traviso SA c/ La Cima SA sobre acción ejecutiva y 3. el expediente N° 376 Traviso SA c/ La Cima SA sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual.

El polémico diputado había amenazado días atrás al Fiscal General del Estado Emiliano Rolón y también censuró a su colega Rocío Vallejo (PPQ) durante una audiencia pública.