Yamil Esgaib niega censura a Vallejo y se presenta como víctima: “Nos maltrató” y “faltó al respeto”

Tras la polémica por haber amenazado al fiscal general del Estado, el diputado cartista Yamil Esgaib censuró ayer, lunes, a su colega Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) en una audiencia pública acerca de la aplicación de la ley sobre uso de tobilleras, organizada por la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, a la que fue invitada.

En un momento dado, la parlamentaria se encontraba en uso de palabra, hablando sobre los requisitos que establece la ley, cuando se percató de que le iban a cortar el micrófono. Entonces, se dirigió a Esgaib, quien presidía el evento, y le pidió que no la censure, pero, sin titubear, el polémico parlamentario le dejó sin poder seguir con su alocución.

El cartista hoy intentó explicar -o justificar- lo ocurrido, pero terminó embarrándose más. Primero, negó haber apagado el micrófono. “No se apagó el micrófono. Me expresé mal seguramente. Quise hacer un ping pong con ella y preguntarle en qué artículo de la Constitución estábamos errados. Realmente le dije ‘te corto’ en vez de decirle ‘no, te pregunto’. Porque ustedes fíjense en el video y no se cortó el micrófono”, alegó.

Censura a Vallejo: cartista Yamil Esgaib se presentó como víctima

Esgaib igualmente dio a entender que su actuar se justificó porque la diputada patriaqueridista mentía y les faltó al respeto debido a que ella cuestionó la postura asumida por el cartista en relación a la ley debatida.

“Seguimos hablando los dos y el tema era que estaba ya cuatro minutos diciendo barbaridades, faltando el respeto a toda la gente que hizo el esfuerzo de venir, diciendo que es inconstitucional, una mentira grande. Y entonces tuve que decirle: ‘dígame, diputada, cuál es el artículo’, porque estaba mintiendo ella, pobrecita. No sé si no entiende o está instalando”, mencionó.

El cartista, en su intento de explicación, incluso se posicionó como víctima. “Lo que pasa es que acá se están dedicando a matar al mensajero y no entramos en el fondo de las cuestiones. Acá se instala todos los días ‘Yamil maleducado’, ‘Yamil prepotente’. Lo que hay que preguntar es por qué el tema de las tobilleras; hace cuatro o cinco años que existe la ley y no se aplica. Y ahora se van a decir que es inconstitucional, que ella hace diez años creo que está por acá. No es así, señora, hay que leer todo y ver todo el contexto”, dijo.

Diputada Vallejo les “faltó al respeto”, según Yamil Esgaib

Posteriormente, el diputado colorado insistió en su papel de víctima, señalando que la diputada Vallejo les maltrató por cuestionar que la ley sobre tobilleras es inconstitucional.

“No se cortó el micrófono. Una cosa es lo que se dijo y una cosa es lo que se hizo. Entonces, yo soy un ser humano imperfecto, puedo equivocarme en las palabras de repente, pero jamás con malas intenciones. Mucha gente -más de 100 personas- vino a trabajar, a ver la posibilidad de tratar de mejorar el sistema de seguridad y ella viene y nos maltrata diciendo que es inconstitucional, que esto no va a salir; prácticamente (nos dijo) que somos todos unos burros”, expresó.

“Y maltrató diciendo que somos todos burros, que esto es inconstitucional. Y es mentira, no hay nada inconstitucional. Esa es la realidad. Y mala intención, no sé si sea, o la intención de ella de hacer videítos y enviar a alguien que estaba bancando este tipo de acciones”, prosiguió.

“Ella es una hermosa mujer”

Al ser consultado si podría volver a reunirse con la diputada Vallejo para debatir sobre la cuestión, respondió mencionó un aspecto de la diputada que nada tiene que ver con el ejercicio de la función parlamentaria.

“Todos los días (podría hablar con Vallejo). Ella es una hermosa mujer, le admiro, que está siempre por acá y siempre hablamos bien, pero ayer hizo el papel que tiene que hacer, evidentemente. Está en su papel y yo en el mío. Ojalá la gente entienda y analice todo el contexto, porque la verdad es que se dijo pero no se hizo. Esa es la verdad”, insistió.