Segundo “round” entre Vallejo y Esgaib

La diputada Rocío Vallejo denunció, en el plenario de esta mañana, que su colega colorado la invitó para una audiencia pública y cuando no le gustó lo que decía la censuró. Además, que la maltrató y le faltó el respeto, que fuera de micrófono le dijo muchas otras palabras ofensivas. Muchos colegas se solidarizaron con la patriaqueridista y repudiaron el maltrato al que le sometió Yamil Esgaib.

“Evidentemente no le gustaba al colega lo que yo estaba expresando. Me dijo que era una populista y que no estábamos en elecciones, y me cortó el micrófono. Esto de cortar el debate cuando no gustan las ideas de otros no es democracia, no corresponde en un recinto parlamentario, no corresponde en una audiencia pública. Con altanería y soberbia por pensar distinto no se puede normalizar esto en un parlamento. Podemos debatir con vehemencia y pasión, pero nunca maltratar. Yo nunca falto el respeto, no traté de burro al auditorio. Yo soy profesional del derecho y es mi obligación exponer cuando se me solicita debatir. A mí me invitaron y por eso fui y luego cercenaron mi opinión”, dijo la diputada Rocío Vallejo.

Luego, el diputado cartista Yamil Esgaib solicitó que se emita una entrevista que se le hizo previo ingreso a la plenaria en donde la trataba de mentirosa, de que “pobrecita anga no entiende de qué se estaba dabatiendo” en la audiencia pública. Dijo que la diputada quiere victimizarse y dejarlo como un maltratador.

“El tema era que estaba ya cuatro minutos diciendo barbaridades, faltando el respeto a toda la gente que hizo el esfuerzo de venir, diciendo que es inconstitucional, una mentira grande. Y entonces tuve que decirle: ‘Dígame, diputada, cuál es el artículo’, porque estaba mintiendo ella, pobrecita anga. No sé si no entiende o está instalando una mentira”, mencionó el cartista.

Por alusión, la diputada volvió a pedir la palabra y de manera puntual le indicó que ella no era mentirosa y tampoco le puede tratar de ignorante porque es una profesional del derecho avalada por 20 años de experiencia en los tres poderes del Estado y que evidentemente el diputado no sabía sobre lo que se estaba debatiendo en la audiencia que él mismo convocó.

“Si este colega no sabe que este es un escenario donde se debaten proyectos, no sé qué hace acá. Yo fui la diputada mujer más votada en Asunción y eso me avala estar aquí y nadie me va a hacer callar y tampoco me voy a quedar donde me falten el respeto. Esto no puede volver a suceder en este recinto. Este señor no entiende nada. La convocatoria que me hizo llegar su equipo fue sobre la modificación del Código Procesal y en ningún momento sobre las tobilleras como él pretende indicar, entonces debe ponerse a leer primero la convocatoria antes que maltratar a los demás”, puntualizó.