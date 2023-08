Gobernador afirma: maquinarias del MOPC pasarán a cargo de la Gobernación

Según el gobernador de Canindeyú Nelson Martínez (colorado cartista), el presidente Santiago Peña estará entregando próximamente máquinas nuevas a todas las gobernaciones del país por valor de 1 millón de dólares cada uno. Consistirán en retroexcavadoras, camiones volquetes y otras maquinarias para que de inmediato empiecen a trabajar en el mejoramiento de los caminos rurales. Dijo que dispondrán, además de 200 mil dólares para combustible.

Asimismo, informó que los equipos viales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que están el departamento de Canindeyú pasarán a cargo del gobierno departamental, con su respectivo presupuesto “para su direccionamiento en las acciones”.

Antro de corrupción

Se refirió concretamente al campamento del MOPC que está en el Km 40 de la ruta PY03. Según dijo, la dependencia es un antro de corrupción, con personal totalmente amañado que no quiere trabajar; se les debe pagar horas extras y no se levantan temprano. Señaló que el combustible asignado no llega y todo eso pasará a cargo del gobierno departamental, que conoce la realidad de la zona.

Martínez explicó que la idea del gobierno de Santiago Peña es descentralizar muchas gestiones que actualmente son totalmente manejados desde Asunción. “Una maquinaria descompuesta llevan a la capital y te devuelven en seis meses, pasa lo mismo con las ambulancias. “Todo eso queremos solucionar nosotros, aquí, a mucho menor costo y con agilidad”, indicó.

Señaló que en los casos que no exista predisposición, su gobierno se va a rebelar y exigirá que muchas cosas pasen a cargo del gobierno regional. “Mantenimientos de equipos hospitalarios y otros les vamos a esperar una semana o 15 días, pero si no arreglan vamos a tomar nosotros la posta y haremos funcionar. No creo que por querer hacer bien las cosas nos lleven preso”, agregó.

Martínez prometió además que combatirá el sobrecosto (sobrefacturación) de las adquisiciones durante su gobierno, poniendo como ejemplo la compra de la leche destinada a la merienda escolar que está a cargo de las gobernaciones, y que habitualmente se compra a costo superior de lo que cuesta en cualquier despensa.