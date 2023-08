Senadores convocan a reunión para acordar qué hacer ante la posible supresión de la Secretaría Anticorrupción

El Gobierno adelantó la posible eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la senadora del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González reiteró su preocupación esta mañana. Destacó que el país debe cumplir con varias políticas de Estado para dejar de ser el segundo más corrupto de la región y, por ello, convocaron a varias autoridades para una reunión el lunes.

El encuentro será a las 9:00 en el salón Acosta Ñu del Congreso y están convocados el contralor de la República, Camilo Benítez, y la jefa de Gabinete, Lea Giménez, además de otras autoridades competentes. Señaló que el objetivo es llegar a un consenso para acordar un proyecto alternativo previamente.

“Creo que hay una iniciativa, eso también queremos saber porque, o si no, ya nos meten otra vez una iniciativa legislativa y no se construye el consenso. Años de lucha tenemos, desde el gremio, pasando por cinco años donde intentamos hacer y construir un agenda legislativa. Lo único que le pedimos a Santiago Peña y a su Gabinete es que nos respeten y que realmente se tome en serio el tema de la corrupción en Paraguay, porque los índices son alarmantes”, expresó.

Se necesita trabajar en la prevención de la corrupción

Más allá de la denominación o de qué institución dependa, la parlamentaria indicó que el Paraguay debe tener un órgano encargado del monitoreo de políticas públicas en materia de la prevención de la corrupción. “Todos los países tienen uno; algunos dependen del Ejecutivo, otros de la Contraloría, pero siempre existe un seguimiento de cómo van a ser sus políticas y protocolos”, planteó.

Agregó además que cuando se llega a la Justicia en materia de corrupción ya “es tarde”, porque no se logra nunca recuperar el daño ocasionado al Estado, por lo cual lo primordial es la prevención y la creación de políticas en ese sentido. “Necesitamos un organismo que promueva la integridad en la función pública, la prevención. Vos no tenés que sancionar si no llegaste tarde”, planteó.

González resaltó que Paraguay tiene índices de corrupción que son sumamente preocupantes y se necesita generar previsibilidad. “Esto se logra promoviendo transparencia, estableciendo protocolos”, señaló.

La parlamentaria expresó que es peligroso “gobernar por decretos” y que el nuevo Presidente y su equipo lo que hacen ahora es solo “lanzar titulares”, pero no argumentan ninguno de los proyectos.