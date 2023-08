Derogación del convenio con la UE: diputados que votaron a favor, después aprobaron proyectos con enfoque de género

Después de que se aprobó la derogación del convenio con la Unión Europea, cuestionado por supuestamente contener la “ideología de género”, en comisiones de la Cámara de Diputados, ya se aprobaron por lo menos dos contratos, que contienen el concepto de “enfoque de género” en el texto, según explicó Rubén Rubín, diputado de Hagamos.

“Son los colorados. Me acuerdo que en esa reunión de comisión, yo les dije a mis compañeros - esperen un poco, ustedes son los que votaron la semana pasada (por la derogación del convenio con la UE) - y me dicen ellos - no, hay que darle calma al pueblo paraguayo, género no sé qué cuanto - entonces, ellos mismos se quedan en su mentira. Por eso nomás creo que no está bueno mentirle al pueblo paraguayo, sobre todo por los padres y madres que están realmente preocupados”, expresó el legislador.



Agregó que aproximadamente dentro de dos semanas van a estar en el orden del día los citados proyectos de ley.

Convenio con la UE no contempla ideología de género

Rubín, quien se definió conservador, contó que cuando le pidió a sus colegas que le expliquen por qué derogar el convenio, le presentaron argumentos por fuera del convenio.

“Yo leí una y otra vez el convenio y yo no veía los fantasmas que veían otros. Yo no veía lo que otros veían. Me dicen - lo que pasa es que en Europa así se trabaja y así está la malla curricular, a los niños le dicen esto y mirá argentina - que es todo cierto. Entonces, hay que separar dos cosas, nuestro convenio con la Unión Europea y, por otro lado, el progresismo y el globalismo que es una realidad”, refirió.



Agregó que el convenio corre desde la época de Horacio Cartes y durante todo el gobierno de Mario Abdo Benítez, y la malla curricular de las escuelas y colegios no tienen nada fuera de lo común.

Adenda debía ser primera opción

Rubín explicó que la forma en que se aprobó el convenio no era la adecuada, más teniendo en cuenta que se decidió unilateralmente extinguir el convenio.

“Después recién decimos “ah no, vamos a hablar, a ver si podemos negociar, hacer una adenda, un anexo”, yo quisiera ser un país serio y como representante del país, siempre dejarle bien parado a mi país y si quiero terminar una relación me voy y le digo que no da para más, como hacemos, te devuelvo, pero no lo voy a hacer como se hizo”, alegó.



Afirmó que la derogación del convenio, como se realizó, genera un conflicto más allá del mismo y que la adenda debía ser la primera opción para replantear el convenio.