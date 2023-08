¿Buscás empleo?: Mitic ofrece cursos gratuitos para sumar a tu currílum

Desde el 28 de este mes, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) ofrece a todos los interesados un total de cuatro cursos totalmente gratuitos, especiales para quienes busquen sumar experiencia en su curriculum vitae, y por supuesto, también conocimientos que les actualizarán en distintas áreas.

Por ejemplo, si usted quiere estudiar principios y herramientas básicas de computación, debe anotarse cuanto antes a este link, darle clic en el cuadro que dice inscribirme y completar el formulario con sus datos.

Eficiencia a través de la ofimática

En este curso aprenderá adquirir competencias digitales básicas a través de las herramientas de ofimática, para volverse más eficientes en el estudio o en el trabajo. También le servirá para aumentar sus perspectivas laborales.

El curso se desarrollará desde el 28 de agosto hasta el 2 de octubre del 2023, las clases serán asincrónicas y tendrán una duración de 50 horas.

Aprenda a crear su tienda en línea

Otra opción interesante que usted puede estudiar es Comercio electrónico que consiste en diseñar, implementar y gestionar una tienda o negocio en línea. Este emprendimiento puede tener puntos de venta físicos, y el negocio estará basado en objetivos personales o empresariales establecidos por el emprendedor.

Todo esto se gestionará por medio de herramientas y medios digitales adecuados según cada caso.

El curso que inicia el 28 de agosto de 2023 y las clases serán asincrónicas, con una duración de 50 horas.

Debe anotarse haciendo click en el cuadro que dice “inscribirme”, y completando el formulario.

Consolide conocimientos en marketing digital

Otro curso sumamente interesante y muy actual es el de Marketing digital y redes sociales, que le servirá para comprender y consolidar conocimientos en marketing digital, así como en el uso creativo, crítico y seguro de las redes sociales.

Este curso le brindará los conocimientos básicos para aplicar las estrategias orientadas a la comercialización de una marca, por medio del marketing digital, así como elaborar e implementar un plan de marketing digital.

Las clases serán desde el 28 de agosto hasta el 2 de octubre de 2023, serán asincrónicas, y se desarrollarán en el campus virtual del Mitic. Tendrán una duración de 50 horas. Y también debe inscribirse completando el formulario que le aparecerá haciendo click en el botón inscribirme.

Resuelva problemas usando “la nube”

Otro curso disponible que tiene es el de Gestión de servicios en la nube.

En estas clases usted comprenderá las tecnologías emergentes aceleradas por el nube y el uso de servicios de la computación en la nube, aplicados a la resolución de problemas en el ámbito cotidiano y educativo, así como una alternativa para la operación de empresas.

Si usted no conoce nada del tema, no se preocupe. Justamente el curso está pensado para personas que no sean expertas o profesionales de áreas relacionadas a tecnologías. Para anotarse, no hay ningún prerrequisito de preparación profesional, solo la voluntad de aprender. Al final de las clases usted comprenderá y utilizará programas y recursos básicos alojados en la nube.

Las clases serán desde el 28 de agosto al 2 de octubre, y serán clases asincrónicas con una duración de 50 horas.Inscríbase completando el formulario.