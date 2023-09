Kattya González fue a parar al hospital tras la sesión de ayer: “El ambiente es bastante hostil”

Antes de finalizar la sesión en la Cámara de Senadores de ayer, Kattya González tuvo que retirarse por un malestar de salud y horas después contó qué fue lo que sucedió. “Hoy tuve que retirarme de la sesión porque me sentí mal”, señaló en su cuenta de “X”.

Lamentó no haber podido participar del debate y la votación sobre el tema de violencia política. “El estrés y la presión me pasaron factura. Intentaré recuperarme y tomar las cosas con un poco más de calma, recordando que nuestra carrera no es de velocidad sino de resistencia”, expresó en la misma red social.

González recibió varios mensajes de aliento, entre ellos de su colega Celeste Amarilla. “Y quedan 5 años de resistencia, cuídate que te necesitamos”, replicó debajo del posteo de la foto de Kattya.

“Un ambiente muy hostil” en el Senado, dice Kattya

Esta mañana, la parlamentaria señaló en ABC Cardinal que el ambiente en la Cámara de Senadores es muy complicado. “Me agarró un pico de presión. Yo me interné. No pude discutir toda la ley porque justamente el ambiente es bastante hostil”, expresó sobre lo ocurrido ayer.

La senadora resaltó como uno de los motivos de su pico de estrés la decisión de sus colegas de cambiar el horario de las sesiones.

“Nuevamente un grupo quiso cambiar el día de sesión a los miércoles a la mañana. Se van a juntar las sesiones de Diputados y Senadores, se va a atentar contra la transparencia y la posibilidad de seguir las dos discusiones, de Diputados y Senadores”, expresó.

“Esta gente no quiere trabajar”

Aseguró que lo que buscan es solo acudir un día a la semana al Congreso. “Esta gente ya no quiere trabajar, quiere irse una vez a la semana y liquidar el expediente, y eso es grave en términos institucionales y republicanos”, cuestionó.

Agregó que se hizo una primera votación ayer y los colorados no tuvieron los votos necesarios porque varios de los miembros de bancada no estaban presentes. “Y después quisieron imponer el tema de la reconsideración, que es un recurso reglamentario. El presidente por un momento da la reconsideración, que no correspondía aplicarse, y ahí ganaron. Ahí yo me puse nerviosa”, explicó.

Explicó que, si bien la reconsideración está prevista en el Reglamento Interno, es solamente en caso de dudas. “Y en caso de que se aplique el recurso, no puede votar alguien que no estaba, solamente pueden votar lo que estaban y ellos ya le metieron ahí a otra gente que estaba dando vueltas ahí y pretendieron llevar adelante para ganar. Y ahí me fui a la B, tuve un pico de presión”, enfatizó.

Contó que de esa manera viven en el Senado: cargados de mucha tensión y nerviosismo constante.

Desde agosto, las sesiones en Diputados y Senadores se realizan los miércoles, pero con diferentes horarios de inicio. La intención actual es que ambas se lleven a cabo a la mañana. Pese a que ayer con el recurso de la “reconsideración” tuvieron los votos necesarios para aprobar el cambio, finalmente el proyectista Basilio “Bachi” Núñez desistió y anunció que volverán a votar la próxima semana.