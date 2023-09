Soroka se queja por garrote y no descifran aún juego de Santi

“Por un lado uno siente una apertura en un momento y en otro rato, ven señales totalmente al revés a esa apertura. Por eso yo estoy en el proceso de querer entender”, insistió Soroka.

El senador, en fecha del aniversario del Partido Colorado, reclamó que el oficialismo esté echando a funcionarios que no son cartistas, pero que trabajaron por la ANR en las pasadas elecciones.

“Yo pido de corazón que le vaya bien a Peña, ¿pero qué pasa? Muchos nos ofrecimos, nos acercamos a él, e inclusive la idea es acercarnos más, pero al golpear a nuestra gente -muy buena también- y genera algún inconveniente grave sin ninguna necesidad”, reclamó, recordando que toda esa gente, aunque no es cartista, también trabajó para la victoria del presidente Peña y de toda la ANR.

Acotó además que hasta ahora desde el Congreso han apoyado sin miramientos los pedidos de Peña, y es por eso que no entienden este tipo de actitudes, que no saben si vienen del propio Peña, del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes o de sus ministros y allegados.

“Yo no entiendo, porque hasta ahora todo le apoyamos, en sus ministerios, no le rechazamos nada, empujamos el carro para adelante, vamos para adelante... que vaya bien y se nos pierde la pelota, a mi se me pierde”, insistió.

Enfatizó que el reclamo no es por “planilleros ni vagos”, sino por gente “preparada” que anteriormente ocupó cargos con resultados. Finalmente dijo que seguirán observando para ver qué medidas asumir, pero como gesto también reclaman mayor diálogo, ya que ni siquiera les comunican oficialmente los proyectos que presenta el Ejecutivo, antes de ser tratados.