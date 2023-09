Preocupa persecución a colorados abdistas

El diputado Mauricio Espínola indicó que en el marco de la celebración del 136 aniversario de la Asociación Nacional Republicana (ANR), hay más de 200 despidos, solo del sector colorado que responde al abdismo, muchos de ellos personal de blanco y profesionales con destacada trayectoria.

“Es triste que el presidente del partido ( Cartes) no salga a defender a su tropa, esa tropa que salió a defender al Partido Colorado y hoy se encuentran en la calle, presidentes de seccionales, vicepresidentes, convencionales que trabajaron por la ANR, quienes tienen capacidad de ocupar cargos y demostraron con su capacidad que defienden los intereses del país. No voy a defender a los raboneros o planilleros, pero si a esos colorados de bien que salieron a defender al partido y hoy están en la calle y con cuentas”, se lamentó Espínola.

Lea más: ANR “no tiene por qué hacerse cargo de vicios y mezquindades” de sus hombres, dice Cartes

Agregó que en la Cámara de Diputados llegaron a un acuerdo y son cooperantes con el Gobierno de Santiago Peña, pero no pueden seguir callados con el atropello que hacen con los dirigentes abdistas.

“Por encima de Horacio Cartes y Mauricio Espínola está un partido y yo estoy muy preocupado por el silencio cómplice del presidente del partido. No se puede perseguir a la gente solo por que no comulga con un determinado movimiento”, dijo Espínola.

Lea más: Farra de hurreros colorados en sede de la Cámara de Diputados en horario laboral

Por otro lado, manifestó que por ahora seguirán apoyando las decisiones de Santiago Peña, pero se mantendrán cautelosos con los pedidos que se hagan.

“Vamos a ser cooperantes, no vamos a conspirar contra el gobierno de Santiago Peña, pero no vamos a ser obsecuentes y no vamos a arrodillados ante cualquier pedido descabellado que venga desde el Ejecutivo o su bancada”, puntualizó el abdista.