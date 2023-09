Piden auditar contrato de IPS sobre Hotel-Casino Acaray

Asimismo, los parlamentarios instan al Ministerio Público a investigar supuestos hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y cohecho pasivo a las autoridades del IPS y de la firma Azar Internacional. Ambos proyectos de declaración fueron presentados por el diputado cartista Yamil Esgaib, y fueron aprobados por el pleno de la Cámara Baja.

Lea más: Suman investigaciones de la DNCP en los llamados a licitación del IPS

El cartista Esgaib justificó su pedido indicando que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez casi rifaron la Previsional, y puso principal destaque a la firma del contrato del Hotel Casino, que fue concedido por 20 años a un precio irrisorio durante la gestión de Vicente Bataglia. Culpó directamente a Vicente Bataglia, expresidente del IPS, por impulsar acciones que llevaron a la institución a estar en una profunda crisis en detrimento a los asegurados, quienes deben padecer penurias para acceder a una cita médica, conseguir medicamentos o acceder a una jubilación.

Por su lado, el diputado Daniel Centurión (ANR- FR) defendió al expresidente Mario Abdo Benítez y agregó que los casos de corrupción en la Previsional se vienen repitiendo desde hace 10 años o 15 años, salpicando de esta manera también al gobierno de Horacio Cartes, actual presidente de la ANR y líder del movimiento Honor Colorado; y a los anteriores administradores de la institución.

Lea más: IPS: persiste presunto direccionamiento para servicio de limpieza

“El problema con el IPS no es nuevo, no solo de la gestión anterior. La crisis y la pésima gestión en la Previsional se da desde hace 10 o 15 años. No se puede solo culpar a Mario Abdo, con eso no defiendo a Vicente Bataglia que debe rendir cuentas de su gestión y si la justicia lo encuentra culpable que pague, pero la Previsional está en crisis por sucesivos malos manejos que se debe corregir de manera urgente para preservar los bienes de los asegurados”, puntualizó el abdista.

La empresa Azar Internacional SA está a cargo del complejo hotelero desde hace más de 20 años, en donde según el IPS se invirtieron más de G. 12.000 millones que incluyeron la puesta en valor del antiguo edificio.

Sin embargo, para Esgaib los beneficios que recibe el IPS son paupérrimos.