Suman investigaciones de la DNCP en los llamados a licitación del IPS

Un nuevo revés se da en torno a un millonario llamado a licitación del Instituto de Previsión Social (IPS), para el servicio de limpieza e higienización de los hospitales del área Central y oficinas administrativas de la previsional.

La investigación de oficio que abre la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se da porque supuestamente el IPS pretende adjudicar el llamado a las empresas que actualmente tienen el servicio de limpieza. El procesos queda suspendido de forma temporal hasta que termina la investigación.

Según los registros, los 5 lotes están actualmente a cargo de las empresas: Clean y Clean Paraguay SA, representada por Ladislado Afara; Consorcio C y M, representada por Mariela Carolina Molas y Juan Manuel González; Consorcio Paraguay CP, representada por Berta Ortellado; Limpiezas Modernas SRL, de Rubén Escobar Urbieta, y Mimbí SA, representada por José Manuel González González.

El llamado fue autorizado por el Consejo de Administración del IPS, el pasado 29 de agosto, con la firma del presidente Jorge Brítez y los demás miembros. El 9 de agosto se solicitó que empiece el trámite bajo la administración de Vicente Bataglia. El ID 434507 abarca un total de 5 lotes y la previsional prevé desembolsar al menos G. 68.696 millones unos US$ 8,7 millones.

La denuncia ante la DNCP señala varios puntos, entre ellos el contrato del personal de limpieza con una antigüedad mínima de 6 meses, contar con la certificación ambiental ISO 14001/2015. Además, que el oferente debe contar con camiones de 1.000 kg. de capacidad de carga, que sean de su propiedad.

IPS: algunos puntos bajo la lupa de Contrataciones

De acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), los oferentes deberán contar en su plantel con un técnico profesional en seguridad y salud ocupacional categoría A, habilitado con antigüedad mínima de 6 meses anteriores a la fecha del inicio de la etapa competitiva, lo cual deberá demostrar con una planilla de seguro social o contrato laboral homologado por el Ministerio del Trabajo.

“Resulta evidente que al exigirse una relación de dependencia con una antigüedad de 6 meses anteriores o a la fecha del inicio se está direccionando a las empresas que prestan actualmente el servicio”, señala la denuncia.

Dice en otra parte que las empresas interesadas deberán presentar con sus ofertas muestras de registros sanitarios y ensayos del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), de productos de limpieza, como detergentes, jabón de mano o cera líquida.

“Esto es absolutamente innecesario, para la importación y comercialización de productos. Vigilancia Sanitaria y el Ministerio de Salud ya exigen registros de los productos previo al manipuleo humano”, agrega.

También deben tener 2 vehículos, tracción sencilla del tipo utilitario de por lo menos 1.000 kg. de capacidad de carga con logo de la empresa, debiendo demostrar su propiedad con la cédula verde a nombre del oferente. “Descartan la posibilidad de una declaración jurada, compromiso de compra del automotor o que los camiones sean arrendados como hoy en día es de uso común”, objeta la DNCP.

Licitaciones del IPS por US$ 10 millones

El rubro de limpieza es uno de los segmentos que más recursos lleva del presupuesto general del IPS. Según el historial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), los contratos adjudicados el año pasado en este rubro fueron firmados por un valor total de G. 72.320.363.844, que al tipo de cambio actual significan unos US$ 10 millones.

En lo que se refiere al llamado a licitación para el área Central, que ahora está suspendida por presunto “amaño”, hay antecedentes poco favorables a las empresas que hoy ofrecen el servicio.

Según una verificación de contrato que hizo la DNCP in situ, se observa, por ejemplo, que el personal del Consorcio C y M no contaba con guantes, zapatones, cascos ni gafas para la recolección de residuos. Tampoco contaba, al momento de la inspección, con todos los equipos o maquinarias que exigían en el PCB.

Por su parte, el Consorcio Paraguay CP incumplió contar con un contenedor con rueda, no fueron visualizados los robots móviles de desinfección, no fue visualizada la cantidad de maquinarias requerida en el PBC, entre otros requisitos.