Repudian silencio de 24 horas de Santiago Peña

“Es innegable que el control de Tacumbú está en manos de los reclusos y es grave para la República. Esto puede significar a un Estado fallido y, de manera urgente, el Gobierno nacional debe tomar el control. Esta crisis no tuvo que durar 24 horas para que Santiago Peña salga a hablar, acaso la ministra Cecilia Pérez no se fue hasta Tacumbú para desactivar una crisis en el pasado”, dijo el diputado.

Lea más: Santiago Peña no considera toma de la Cárcel de Tacumbú como una crisis y da respaldo a ministro de Justicia Ángel Barchini

Roberto González agregó que si el esquema de seguridad que plantea el Gobierno cartista no puede tomar el control del sistema penitenciario, indefectiblemente va a tener que negociar con los facinerosos. “Si el presidente Santiago Peña y su esquema de seguridad no tienen fórmulas para tomar el control de las cárceles, no tiene otra que negociar con los reos. Lo que no se puede permitir es una toma y control de la penitenciaría por más de 24 horas”, sentenció el abdista.

La justicia está en emergencia, dicen

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) indicó que la justicia en el país está en emergencia hace varios años, y nadie se toma la molestia de querer cambiar la situación y debido a eso el sistema penitenciario se encuentra en crisis.

Lamentó también que las cárceles nuevas no sean habilitadas para poder descomprimir el sistema penitenciario y tampoco se tiene un protocolo de crisis por lo cual se sigue improvisando.

“La justicia hace años está en emergencia, hace tiempo que yo vengo denunciando eso. El incidente de Tacumbú es solo el reflejo de un sistema penitenciario colapsado y no se toman las medidas necesarias para revertir la situación. No tenemos un protocolo de crisis, se tapa con la destitución nomás del cargo” , dijo Vallejo.

Diputado culpa al Partido Colorado

El diputado Raúl Benítez (PEN) indicó que lo ocurrido en el penal de Tacumbú es el reflejo del debilitamiento de las instituciones y responsabilizó al Partido Colorado. Agregó que al ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, le queda grande el cargo.

Lea más: Cárcel de Tacumbú: crisis fue por cambio de funcionarios que ayudaban al clan Rotela, dice especialista

“Esto no es un accidente y no es algo que pasó solo ayer, sino que es producto de 70 años de un partido que se dedicó a debilitar todas las instituciones y en especial el Ministerio de Justicia, que perdió las riendas de las penitenciarías. Se convierte en un caldo de cultivo para el crimen organizado. Sabemos que el crimen organizado permeó todo y ahora se refleja en Tacumbú. Evidentemente a Barchini le queda demasiado grande el cargo de ministro”, dijo el diputado Benítez.

Tratan a ministro de incompetente

La diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) manifestó que este gobierno a cargo de Santiago Peña (ANR) demostró su negligencia ante la crisis en el penal de Tacumbú y trató al ministro de Justicia, Ángel Barchini, de incompetente. “El Estado, en especial el Gobierno actual demostró una negligencia al actuar frente a la crisis en Tacumbú. Poner al frente a un ministerio, a personas que no se dignan a hablar y que se esconden como esas tortugas es una falta total a la ciudadanía. Este sistema penitenciario es uno de los peores del mundo. ¿De qué reinserción vamos a hablar si se destinan pocos recursos para recuperar a las personas que caen en el sistema penitenciario? Tenemos más de 17.000 personas que no tienen condenas, pero están en las cárceles”, dijo Zena.

Crimen organizado domina, afirman

La diputada Johanna Ortega (PPS) dijo que el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, no puede administrar desde su casa una crisis y que si no está capacitado para buscar soluciones, debe dar un paso al costado.

Agregó que el crimen organizado lamentablemente hace décadas domina el país debido a la mirada cómplice de los gobiernos de turno. “Si un ministro de Justicia es incapaz y no puede manejar una crisis o cree que puede hacerlo desde su casa, que se retire o se jubile. Barchini no tiene la capacidad ni el aplomo para enfrentar una crisis como la de Tacumbú, por eso se esconde. Él cobra un sueldo y su trabajo es administrar, pero no lo hace. Lamentablemente el crimen organizado hace rato domina el país”, puntualizó.