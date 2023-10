Hermano de Nenecho, con denuncias de violencia de género, ya está mejor en Senatur

El eslogan de campaña de Santiago Peña, “Vamos a estar mejor”, sigue alcanzando a los cercanos del presidente. Un decreto de fecha 10 de octubre de este año, por ejemplo, nombra a José Rodríguez Quiñónez, hermano del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, como funcionario del la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

El decreto señala que el nombramiento se da por expresa petición de esa dependencia del Poder Ejecutivo, actualmente a cargo de Angie Duarte, exdirectora de Cultura de la Municipalidad de Asunción y exfuncionaria de confianza del intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Sobre José Rodríguez, excandidato a concejal de Asunción, pesan además fuertes denuncias por supuesta violencia de género en contra de su expareja en el año 2021. En aquella oportunidad, la denunciante se convirtió en denunciada, luego de que Rodríguez presente contra ella cargos por supuesta denuncia falsa.

La víctima había denunciado entonces que, mediante influencias, Rodríguez había montado una causa en su contra en el gabinete de la Fiscalía General del Estado, entonces aún a cargo de Sandra Quiñónez. Además, había llamado la atención sobre el hecho que la denuncia en su contra haya sido designada a un fiscal Antinarcóticos, Augusto Ledesma.

José Rodríguez: denuncia por violencia intrafamiliar

Gladys Rodríguez, la denunciante, había señalado a ABC en el año 2021 que había sido pareja del hermano del intendente durante 10 años, durante los que aseguró haber sido víctima de muchos episodios de violencia, el último de los cuales fue denunciado penalmente.

La víctima dijo entonces que esa denuncia contra José Rodríguez, seguía parada, la denuncia en su contra corría muy velozmente. ”Le denuncié por Fiscalía porque mi hija y yo nos íbamos a sentir más protegidas, pero es mentira. Todavía se hizo el test victimológico y ellos me demandan y me imputan, obviamente es para que me calle”, dijo entonces a ABC.

La víctima había señalado ya entonces haber sido amenazada de muerte junto a toda su familia, luego de haber denunciado a José Rodríguez, miembro de una familia de reconocida influencia política.

De denunciante a denunciada

En 2021 el caso había salido a la luz cuando la denunciante había recibido una notificación de un juzgado penal de Luque, de que tenía una causa por supuesta denuncia falsa.

“Fui imputada sin que antes me notifiquen nada, porque ni siquiera se me hizo la evaluación psicológica ni a mi hija tampoco aún se le sometió a la Cámara Gesell, pero me denuncian. Me denunciaron en el gabinete de la Fiscalía General del Estado. Por resolución se aceptó la denuncia y se le designó a un fiscal antinarcóticos, Augusto Ledesma”, relató Rodríguez entonces.

La mujer había dicho entonces que un factor que pudo disparar la acción legal es que Rodríguez se presentaba entonces para concejal en las elecciones municipales.

La víctima había señalado además haber sido amedrentada en todo momento. “Me dijeron que me iban a meter presa, llegaron a imputarme y no sé que hacer”, dijo a ABC en aquel momento.

Denuncia por violencia fue desestimada por padre del denunciado

En conversación con ABC, Gladys Rodríguez contó que el calvario continúa, ya que su denuncia por violencia, de la que tenía muchísimas pruebas, fue desestimada rápidamente, no así la denuncia en su contra. Incluso contó que la desestimación de su denuncia intervino el padre de su expareja, el juez Óscar Rodríguez Kennedy, sin apartarse de la causa por motivos obvios.

Actualmente su causa por supuesta denuncia falsa sigue vigente y recientemente se suspendió la audiencia preliminar, y le señalaron que probablemente la reanudación se de recién el año que viene. Señaló que su expareja además la denunció por supuesto desacato, por supuestamente incumplir el régimen de tenencia, algo que asegura es totalmente falso. Señaló que su hermana, testigo de los hechos, también está acusada.

La mujer señala además que su expareja había presentado como supuestas pruebas, fotos y documentos de un accidente que ella había sufrido, alegando que fue esa la causa de los golpes. Ante esto, señala que el accidente fue en marzo, mientras que la golpiza se había dado en 8 de febrero, y que existe un diagnóstico firmado por un médico que tiene esa fecha y en el que consta que la paciente dijo que fue una agresión.

José Rodríguez se mantiene en que fue un accidente de tránsito

ABC Color intentó obtener la versión del denunciado, José Rodríguez, quien ya en 2021 había señalado que su expareja había sufrido un accidente de tránsito y que fue esa la causa de los golpes, adjuntando documentación que alegaba, demostraría su versión de que se trataba de un intento por destruir su carrera política.

Rodríguez respondió por WhatsApp que se encontraba en medio de la Feria Internacional de Turismo Paraguay (FITPAR) en ese momento, por lo que pidió que las consultas sean enviadas por ese mismo medio. Consultado sobre si mantenía su versión del accidente, dijo que más que su versión, es “lo que se pudo comprobar en la investigación que realizó el Ministerio Público. Dentro de esa investigación se comprobó que los golpes que supuestamente le infringí fueron a consecuencia de un accidente”.

“La denuncia que ella fue a hacer en la Comisaría 3era de Luque del siniestro fue el 5 de marzo, así como también la denuncia que había presentado ante la aseguradora Seguridad Seguros del siniestro con las mismas fotografías que acompaño en la denuncia que me había hecho datan de los primeros días de marzo, y la denuncia que me hizo a mi data del 24 de marzo del 2021″, dijo a ABC.

Consultado al respecto de la firma de su propio padre en una resolución del tribunal de apelaciones que desestimó la denuncia en su contra, Rodríguez dijo que “el tribunal de apelaciones no rechazó la apelación. Se estudió el fondo de la cuestión y los miembros confirmaron la resolución de primera instancia por ajustarse a derecho. El Dr. Rodríguez Kennedy se inhibió de entender en esa causa”.

ABC Color intentó también obtener la versión de Angie Duarte, secretaria de Turismo, quien dijo que se encontraba también en la FITPAR, por lo que daría su versión de los hechos al concluir el evento. ABC aguarda su respuesta para publicar la contraparte.