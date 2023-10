Nuevo integrante del JEM dice que trabajará para mejorar la justicia

El senador Derlis Maidana, nuevo representante de la Cámara Alta ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destacó que, con su designación, solo pretende terminar el mandato que comenzó Hernán Rivas y ayudar que haya una mejor justicia.

“El Jurado pasó por mucha crisis de legitimidad. Yo solamente quiero mejorar la justicia”, mencionó. Agregó que, entre las principales preocupaciones están el trabajo, la inseguridad, la corrupción y la justicia.

“Yo voy a ser un miembro entre los ocho representantes de diversos sectores en esta institución y, como un organismo colegiado, voy a llevar la voz, voy a hacer las denuncias pertinentes y tomar las medidas administrativas necesarias para solicitar la separación de aquellos servidores públicos obligados por el Jurado para que hagan un buen trabajo”, destacó.

Es su primer cargo sin campaña política, dice Maidana

Maidana enfatizó que este es el primer cargo público asumido que no necesitó de campaña proselitista para ser elegido, según aclara. “Yo no llamé a ningún senador o senadora para que me elijan”, subrayó.

Agregó que en esta nueva responsabilidad, tiene mucho que leer e investigar. “Tengo que ver las carpetas y expedientes. Lastimosamente esta institución fue pervertida por mucho tiempo”, aseveró.

Como senador, Maidana mencionó que en la Cámara Alta existen muchos proyectos de leyes que deben ser estudiados a favor de la ciudadanía como la superintendencia de pensiones, créditos, la confirmación de la Comisión de la Reforma del Estado y la dinamización de la actividad económica. Los estudios de estos proyectos no deben ser desviados con cuestiones personales.

Destacó que en todos los cargos que son asumidos se debe honrar a favor de la ciudadanía.

Senado aceptó pedido de permiso de Rivas

Este miércoles, el Senado aceptó el pedido de permiso del senador cartista Hernán David Rivas como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), acorralado ante las denuncias de que accedió a un título de contenido falso como abogado.

Por 28 votos Maidana fue electo para completar el periodo dejado por Rivas, según dijo Silvio Ovelar, titular del Senado. En cambio Líder Amarilla tuvo 12 votos y se registraron cinco ausentes.

Posteriormente Derlis Maidana propuso a la senadora Norma Aquino “Yami Nal” (Ex Cruzada Nacional) y Ramón Retamozo (ANR) como miembros suplentes ante el JEM. Nakayama propuso a su turno a Rubén Velázquez (Yo Creo). A la hora de la votación, Norma Aquino obtuvo 24 votos y Velázquez, 16.