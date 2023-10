Video: “Nenecho” dice que se someterá a prueba de toxicología

Después de haber protagonizado un bochorno matinal, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, compartió en sus redes sociales un video en el que anunció que se sometería a una prueba de toxicología. Un poco más temprano “Nenecho” había publicado en su cuenta de Instagram una amenaza contra la senadora liberal Celeste Amarilla y luego habló en dos emisoras en términos soeces y un tono de voz que no denotaba lucidez, al punto que los periodistas le preguntaron si estaba bajo los efectos del alcohol o drogas.

Escuche aquí las declaraciones del intendente capitalino a la radio Monumental:

Tras las declaraciones del intendente asunceno, Óscar “Nenecho” Rodríguez, la senadora liberal Celeste Amarilla manifestó que “Nenecho” es una persona sobrepasada con el alcohol y las drogas, que se encuentra en un “agujero negro del que no puede salir y alguien le tiene que ayudar”.

Más sosegado que a la mañana y con un semblante más calmo, “Nenecho” le dio cuerda al tema unas horas después y expresó que busca desmentir los dichos de la senadora Amarilla. “Me ha acusado de que soy una persona que se droga de mañana de tarde de noche y para ir a trabajar”, expresó en el video grabado en el que aparece con dos perritos y un termo de tereré en primer plano.

Por eso anunció que se someterá a una prueba de toxicología para demostrar “si se drogó alguna vez en su vida”.

Nenecho dice que enviará un escribano a Celeste Amarilla

“Soy un ser humano y como cualquier ser humano, sí tomo cerveza, pero nunca me he metido ninguna sustancia. Me voy a someter a una prueba de toxicología para desmentir la grave acusación”, subrayó.

Agregó además que enviará un escribano para que la senadora Amarilla se ratifique o rectifique. “No voy a permitir que una persona que cree que, por tener fueros, pueda juzgar el nombre de cualquier ser humano”, concluyó.