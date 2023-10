Bancada cartista no busca expulsar a Celeste Amarilla, asegura “Bachi” Núñez

Los cartistas y sus “satélites” planearían expulsar a Celeste Amarilla (PLRA) de la Cámara de Senadores porque les molestan las graves denuncias que ella efectúa contra el presidente Santiago Peña y sus colegas cartistas Erico Galeano, Basilio “Bachi” Núñez, Hernán David Rivas y otros.

Bachi Núñez, con quien Amarilla mantiene una demostrada rivalidad, negó esta mañana que la bancada cartista esté planeando expulsar a su colega liberal.

“No llegamos a hablar, no llegamos a discutir. Ella no es el centro de atención”, dijo.

Celeste Amarilla hace denuncias “irresponsables”

También se refirió a las denuncias que realiza la liberal. Indicó que son acusaciones “irresponsables” porque no las presenta ante los organismos judiciales y que las “dice para estar en la prensa”.

Una de las denuncias de Amarilla refería que el expresidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, le había enviado a un hombre para cortejarla a fin de quitarle información. “¿Quién va a estar preocupado que alguien quiera ser el novio de Celeste?”, replicó Núñez.

Amarilla había sido quien junto con su colega Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) denunciaron y presionaron para que finalmente se logre rechazar la expropiación de tierras al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en Remansito, a favor de “okupas vip”, que Bachi Núñez había planteado mediante un proyecto de ley.