Cartistas planean expulsar a Celeste Amarilla porque les molestan sus denuncias

Referentes del movimiento Honor Colorado están afinando un plan para ejecutar la próxima semana y consiste en expulsar a la senadora Celeste Amarilla (PLRA) del Congreso. La legisladora opositora es un obstáculo para el proyecto cartista porque realiza fuertes denuncias contra el presidente Peña y legisladores afines al Gobierno.

Varios parlamentarios -colorados y de otros partidos afines al cartismo- quieren pasarle también la “factura” porque solicitó la destitución de 30 diputados del periodo pasado que habrían sido supuestamente sobornados por el expresidente Horacio Cartes, según había denunciado el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Ella había pedido igualmente que la Fiscalía investigue al presidente Peña por su supuesto vínculo con Antônio Joaquim da Mota, alias Motinha.

Celeste también denunció a los senadores cartistas Basilio Núñez, Erico Galeano (procesado por supuesto hecho de lavado de dinero vinculado al narcotráfico) y Hernán Rivas. Además se lanzó contra su colega Luis Pettengill (ANR, independiente), por el supuesto conflicto de intereres, entre otros. (ver la infografía).

Los votos para destituir a la senadora Celeste Amarilla

La destitución de Amarilla requiere de la mayoría simple en la Cámara de Senadores, es decir, la mitad más uno de los presentes. Si hay 45, necesitan 23 votos.

Honor Colorado tiene una bancada de 12 miembros (11 más Zenaida Delgado, ex CN). No se sumarían las bancadas coloradas de Fuerza Republicana y las lideradas por Lilian Samaniego y Colym Soroka. Sin embargo, tendría el respaldo de los senadores Javier Vera (“Chaqueñito”) y Norma Aquino “Yami Nal” así como cinco liberocartistas liderados por Dionisio Amarilla y Sergio Rojas.

Patrick Kemper (Hagamos) también podría sumarse ya que con Celeste Amarilla se acusaron mutuamente de tráfico de influencia. Con esto los cartistas ya tendrían 20 votos asegurados.

Acometerían contra más senadoras opositoras

Trascendió que si el cartismo tiene éxito con la pérdida de investidura de Celeste Amarilla (PLRA), irían contra otras parlamentarias opositoras que también representan una “molestia” para ese sector.

A Kattya González (PEN) un dirigente colorado, Carlos Damián Cardozo Ortega, denunció ante la Fiscalía por su presunto título falso en su doctorado, grado académico que la Universidad Columbia salió a defender.

Por su parte, en comunicación con ABC Cardinal, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) confirmó que existe un plan contra las parlamentarias de la oposición.

Repudió que otra dirigente colorada utilice a la examante de su marido –el expresidenciable Paraguayo Cubas– para intentar perjudicarla con una denuncia fiscal.

Manifestó que no es coincidencia que tanto ella como Celeste Amarilla y Kattya González fueran vilipendiadas coordinadamente cuando en la sesión de la Cámara Alta debían concentrarse en el caso del senador Hernán Rivas (ANR, HC), quien fue forzado a dejar el JEM por su presunto título universitario de contenido falso.

“No es una coincidencia, vienen contra nosotras y como no pueden encontrar nada en mi contra entonces se meten en mi vida privada”, aseveró finalmente Paredes. No se descarta que otra senadora opositora, Esperanza Martínez, esté en la lista.

Acusan a HC de enviarle a “un tipo” a cortejarla

La senadora opositora Celeste Amarilla (PLRA) denunció ayer que el expresidente de la República, Horacio Cartes (ANR), le envió un hombre a cortejarla y seducirla durante la pandemia para poder manipularla o extorsionarla.

La parlamentaria se negó a dar el nombre de dicha persona pero sostuvo que es amigo del citado jefe de la ANR y que dará la identidad del sujeto si es necesario.

“Me mandó un tipo, me mandó un tipo para que yo tonta me enamore del tipo, no sé”, afirmó a periodistas que cubren el Congreso. Refirió, no obstante, que rápidamente despachó al “amigo de Cartes, muy cercano” porque considera que tuvo un solo esposo y que no tenía intención de tener otra pareja.

“Horacio Cartes me mandó un tipo para que me corteje, para seguramente entrar a mi vida de alguna manera”, aseveró.

“Han probado de todo conmigo, pero no me van a ganar”, dijo al señalar entre risas que los regalos del pretendiente además eran baratos. Posteriormente lo calificó de “viejito y drogadicto como Cartes”.

La legisladora señaló que siempre trata de mostrarse como una mujer fuerte, pero que no es fácil resistir todos los ataques del oficialismo.