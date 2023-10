Procurador hizo hurras por candidato de Jorge Bogarín Alfonso para el Consejo de la Magistratura

El procurador, Marco Aurelio González Maldonado, que fue jefe de campaña en la anterior elección donde resultó electo Jorge Bogarín Alfonso, incluso pidió la palabra, según dijo “por cábala”. El acto de cierre de campaña se realizó en la noche del pasado martes, de cara a la elección de representantes ante el gremio de abogados que se realiza mañana sábado 28 de octubre de 07:00 a 17:00.

El funcionario estatal, que es el que tiene como función velar por los intereses del Estado paraguayo, demostró que sigue manteniendo una estrecha cercanía con el declarado “significativamente corrupto” por el gobierno de los Estados Unidos de América, y que en nuestro país está siendo investigado por presunto tráfico de influencias y otros delitos.

González elogió al candidato del equipo político de Bogarín Alfonso, denominado: “Es nuestro momento” y refirió que Bobadilla Frizzola “es una persona que demostró que va a portarse con todos y cada uno de nosotros” y que su intervención en el acto fue porque “solamente no quería romper la cábala”.

“Significativos” vínculos sigue ostentando Bogarín Alfonso

El actual miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín Alfonso, también fue uno de los oradores en el acto. Destacó que sus amigos le siguen respaldando pese a la designación que le hizo EE.UU.

“Nosotros somos los que dirigimos y decidimos qué hacer. Acá el pueblo, la familia es la que decide el designio de lo que el movimiento ‘Es nuestro momento’ va a hacer. Acá no solamente estamos los que pugnamos por un cargo electivo en el Consejo de la Magistratura, acá están amigos políticos, amigos que se dedican a la actividad privada, a la actividad pública y para todos ellos la familia ‘Es nuestro momento’ está presente y está trabajando para el beneficio no solamente en forma particular, sino en general”, afirmó.

Si bien Bogarín Alfonso sigue con causa penal abierta por presunto tráfico de influencias, el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA, A) denunció que una de las fiscalas del caso, Alma Zayas, habría sido designada para “blanquearlo”.

El caso por el cual se investiga a Bogarín Alfonso es por la destitución del exfiscal Jorge López Lohman (+), que según denunciaron sus familiares tras su fallecimiento, fue echado de la fiscalía cuando Bogarín Alfonso era miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por supuestamente investigar y oponerse a que se otorguen medidas favorables a un ahora condenado por abuso de menores.