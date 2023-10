Fuerza Republicana niega “extorsión” a Santiago Peña

La bancada colorada de Fuerza Republicana (FR) en la Cámara de Diputados emitieron un comunicado en el que niegan haber extorsionado al presidente Santiago Peña para que este incluya una adenda al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 de aumento de la dieta de legisladores.

“Rechazamos de manera categórica las afirmaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. En ningún momento, ningún miembro de nuestra bancada ha solicitido ni condicionado a ningún órgano del Estado un aumento salarial que no esté acorde a la realizado nacional. Tampoco condicionado el tratamiento de ningún proyecto de ley ni tampoco el Presupuesto 2024 a cambio de beneficios personales o sectoriales”, señala.

También aclararon que si bien no acompañarán el aumento salarial para legisladores, “estamos dispuestos a trabajar de la mano con todas las fuerzas políticas para lograr un país mejor y más próspero”.

El comunicado de FR también respondería a las declaraciones del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), quien señaló que el pedido de aumento salarial para legisladores no fue iniciativa del Ejecutivo, sino de diputados.

Santi Peña dijo que fue “extorsionado”

Santiago Peña admitió anoche en un programa de televisión haber sido víctima de una “extorsión” por parte de legisladores colorados y de la oposición.

“Entonces, viene el planteamiento de los legisladores del Partido Colorado y de la oposición, que no van a salir a hablar de esto, pero que me dicen: ‘¿Sabés qué, Presidente? Nosotros no vamos a tocar el presupuesto, pero acá usted tiene que absorber una medida que es impopular y que todos los legisladores queremos y nadie se anima a decir: nosotros hace 10 años que no tenemos ningún ajuste salarial’. ¿Es impopular? Es súper impopular”, dijo.

Uno de los entrevistadores le cuestionó que se trata de una medida extorsiva por parte de los legisladores. Respondió: “Es una extorsión... Es una extorsión. El Ejecutivo presenta un presupuesto y el Congreso tiene la decisión de modificarlo”.